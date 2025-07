La spiaggia perfetta esiste, altro che Sardegna e Sicilia | Si trova nel Lazio: acqua bassa, ombra e tranquillità assoluta

Un tratto di litorale laziale è considerata tra le più suggestive e affascinanti del Bel Paese: ha da poco conquistato la Bandiera Blu.

Quando pensiamo alla sabbia bianca e al mare cristallino, ci viene subito alla mente il litorale sardo o siculo. In realtà anche altre zone del Bel Paese offrono un paesaggio così paradisiaco. Una di queste si trova nei pressi della Via Appia, la celebre strada romana che un tempo collegava Roma a Capua.

Nei secoli successivi fu poi allungata, fino ad arrivare all’attuale Brindisi, che a quel tempo rappresentava uno dei porti più importanti. Oggi questo lungo tratto ospita perfino alcune delle spiagge più belle del territorio nazionale.

Tra queste ce n’è una che le è stata recentemente affibbiato la Bandiera Blu, ovvero il riconoscimento europeo che viene assegnato alle località costiere per le loro qualità di balneazione. In questo caso stiamo parlando di Formia e di tutte le favolose spiagge che offre.

Le splendide spiagge di Formia: affascinanti e inarrivabili

Tra le spiagge presenti a Formia c’è quella di Gianola, collocata nel cuore del Parco Regionale Riviera di Ulisse. È tra le poche della zona ad aver ricevuto la Bandiera Blu, complice la limpidezza delle sue acque e una sabbia ultra dorata.

Qui è possibile ammirare un paesaggio variegato, grazie alla presenza della folta macchia mediterranea, che rende l’atmosfera più incontaminata e unica. Rappresenta perfino un litorale perfetto per le escursioni, anche con i più piccoli della famiglia.

Lidi da cartolina

Tra le migliori spiagge della nota città romana c’è anche quella di Vindicio, la cui posizione le permette di essere tra le più suggestive. Infatti si affaccia direttamente sul Mar Mediterraneo. È un tratto di mare ideale anche per chi ama praticare sport acquatici come lo snorkeling. Come litorale è apprezzato anche per offrire anche un accesso libero, completo però di tutti i servizi necessari.

A nord di Formia invece si trova un’altra spiaggia di tutto rispetto, quella di Sant’Agostino. Oltre a vanta un panorama spettacolare, è uno dei tratti di litorale più tranquilli e isolati, ottimo per chi desidera trascorrere qualche ora di relax lontano dal tram tram quotidiano. Anche qui è presente della sabbia chiara e un’acqua cristallina, che consente di osservare il magnifico fondale.