La Lazio non brilla e all’Olimpico non va oltre il pareggio

La Lazio non riesce a superare la Fiorentina e spreca l’occasione di piazzarsi al secondo posto in solitaria. L’ottima prova della squadra di Italiano ha messo in difficoltà la Lazio, che non è quasi mai riuscita a fraseggiare e prendere in mano il pallino del gioco

PRIMO TEMPO

Primo tempo non particolarmente brillante per gli uomini di Sarri che però riescono a trovare il vantaggio sugli sviluppi di un corner con Casale, per lui prima rete in maglia biancoceleste. La Fiorentina prende in mano il gioco, il pressing asfissiante dei viola rende difficoltosa l’uscita palla della Lazio che in più di un occasione perde la sfera a favore della Fiorentina. La difesa Laziale però tiene bene e non rischia quasi nulla.

Secondo tempo

Secondo tempo che comincia sula falsa riga del primo. La Fiorentina parte forte e trova subito il pareggio con un gran sinistro dalla distanza di Nicola Gonazalez. I biancocelesti provano a darsi una scossa e l’ingresso in campo di Lazzari ed Immobile sembrano danno più brio all’attacco Laziale. Felipe Anderson prima e Immobile poi sfiorano il vantaggio. Nel finale Fiorentina ad un passo dal vantaggio con Milenkovic che spreca da mezzo metro colpendo la traversa.

Le pagelle

Provedel 6.5

Si fa trovare pronto al momento giusto, un paio di parate risultano decisive, su tutte quella allo scadere sul tiro di Saponara

Marusic 6.5

Attento applicato come sempre ,non riesce ad essere presente in fase offensiva ma risulta costantemente impegnato dagli esterni della viole he riesce ad arginare.

Romagnoli 6.5

Garantisce affidabilità in un serata dove la linea difensiva è stata costantemente sotto pressione

Casale 7

Altra ottima prova dell’ex Verona che oltre al gol del vantaggio risulta decisivo più di una volta

Hysaj 6

Buona prova anche per lui che recupera palla sulla trequarti avversaria in un paio di occasioni, copertura leggera in occasione del gol di Nico Gonzalez

Milinkovic 6

Il serbo si accende solo nel finale , partita complicata anche per lui che non riesce ad essere incisivo

Cataldi 5.5

Pecca di brillantezza , non riesce a far girare la squadra e sbaglia qualche appoggio di troppo.

Luis Alberto 6

Prova ad inventare imbucando Zaccagni un paio di volte, per il resto non riesce ad essere decisivo complice l’incapacità della Lazio di giocare palla a terra.

Pedro 5.5

Lo spagnolo parte bene, sembra il solo a mettere pressione alla difesa della Fiorentina ma poi si spegne ed esce fuori dalla partita.

Felipe Anderson 5.5

Serata difficile per lui che spesso si trova in balia dei centrali viola. Ha un occasione importante sull’1-1 che non riesce a concretizzare

Zaccagni 6.5

Ennesima ottima prestazione dell’esterno di Sarri. Risulta poco pericoloso in fase offensiva ma prezioso in copertura. Sul finale chiude in scivolata sul tiro di Ikonè a colpo sicuro.

Vecino (63′) 6

Entra cercando di dare peso offensivo all’attacco, recupera palloni e lotta.

Marcos Antonio (63′) 6

Il brasiliano entra bene, lotta e fa girare palla. Pimpante e voglioso

Lazzari (71′) 6.5

Il suo ingresso da imprevedibilità alla Lazio, con lui in campo i biancocelesti diventano pericolosi

Immobile (71′) 6.5

Il capitano entra e ci mette del suo, con lui in campo il peso offensivo è diverso. Sui piedi ha la palla del 2-1, il suo tiro finisce di poco a lato.

