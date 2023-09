Kim arrivato in Russia, incontrerà Putin

(Adnkronos) – Il treno privato corazzato di Kim Jong-un è entrato in Russia, atteso vertice con il presidente russo Vladimir Putin. Lo hanno riferito i media statali russi. Il treno stava viaggiando verso nord attraverso Primorsky Krai, nella regione dell'Estremo Oriente della Russia, ha riferito l'agenzia di stampa statale russa Ria. Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato di ritenere che il leader nordcoreano sia entrato in Russia stamattina presto. Un video condiviso ieri da Russia Today e geolocalizzato dalla Cnn mostrava il treno che presumibilmente trasportava Kim vicino al confine russo-nordcoreano nei pressi del fiume Tumen. Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato la scorsa settimana che l'incontro, previsto nell’Estremo Oriente della Russia, potrebbe svolgersi come parte degli sforzi di Mosca per trovare nuovi fornitori di armi da utilizzare nella guerra contro l’Ucraina. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

