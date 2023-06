Juve, occhio a Tudor: allenatore lascia Marsiglia

(Adnkronos) – Igor Tudor si libera per la Juve? Dopo una sola stagione si conclude l'avventura del croato come allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il summit di questa mattina tra l'allenatore e i vertici del club ha sancito che non ci sono più le condizioni per andare avanti insieme. La dirigenza dell'OM avrebbe volentieri portato avanti il rapporto anche per la prossima stagione, ma è stato l'allenatore a fare un passo indietro facendo sapere di voler andare via nonostante un altro anno di contratto. Nelle scorse ore la stampa francese ha riportato l'indiscrezione di un contatto avvenuto nelle scorse settimane tra i rappresentanti del tecnico croato, 45 anni e la Juventus, ancora legata a Massimiliano Allegri fino al 2025. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

