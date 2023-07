Juve fuori da Conference League? Quando arriva decisione Uefa

(Adnkronos) – La Uefa a breve deciderà sull'eventuale esclusione della Juventus dalle coppe europee 2023-2024 e in particolare dalla Conference League. "A breve si deciderà perché ci sarà il completamento degli organici delle competizioni internazionali. So che hanno interlocuzioni costanti, c’è un clima sereno. Non conosco i contenuti, ma mi auguro che a breve ci possa essere una definizione di questa annosa questione", dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale. La Juventus, penalizzata di 10 punti in Serie A per i procedimenti sul caso plusvalenze e sulla manovra stipendi, ha visto sfumare la qualificazione alla Champions League conquistata sul campo. La formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrebbe partecipare alla Conference League. Il condizionale è d'obbligo perché la Uefa, che da tempo ha ricevuto documenti relativi ai bilanci bianconeri, potrebbe adottare un provvedimento di esclusione che inciderebbe sulla prossima stagione. Su alcuni media, nei giorni scorsi, è rimbalzata un'ipotesi estrema: se la Uefa non decidesse in tempi brevi, il caso verrebbe congelato in vista della prossima stagione. In teoria, la Juventus potrebbe qualificarsi per la Champions League 2024-2025 ma rischierebbe di non poterla disputare. Le parole odierne di Gravina, però, sembrano allontanare questo scenario. —[email protected] (Web Info)

