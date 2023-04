Julia Ituma, pallavolista 18enne morta a Istanbul: l’ultimo messaggio su WhatsApp

‘Arrivederci’. Sarebbe questo l’ultimo messaggio scritto da Julia Ituma nella chat di gruppo della squadra. Secondo il quotidiano ‘Hurriyet’ la pallavolista 18enne, morta ieri, 13 aprile, a Istanbul in Turchia, tornata in albergo dopo la partita, avrebbe prima parlato al telefono nel corridoio del suo albergo tra le 22:49 e le 23:30 come riportano vari video dei media turchi. Poi, dopo essere rimasta seduta a terra di fronte alla porta della sua stanza per circa un’ora, è rientrata.

Inoltre, secondo quanto riporta ancora ‘Hurriyet’, aveva detto ai suoi compagni di squadra e all’allenatore di non stare bene e avrebbe quindi scritto “arrivederci” nel gruppo WhatsApp poco prima della morte.

La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: “Abbiamo parlato fino all’1:30. Poi mi sono addormentata. Sono stata informata di quanto accaduto solo la mattina”.

La giovane atleta è caduta dalla finestra della sua stanza d’hotel al sesto piano, a Istanbul, alle 4:31 di notte. La squadra di Julia, l’Igor Gorgonzola di Novara si trovava in Turchia per disputare un incontro valevole per il ritorno di Champions League.

Comunicato dell’Igor Gorgonzola di Novara

Il club in un comunicato ha espresso le condoglianze alla famiglia della 18enne: “Il club e tutti i suoi membri, che hanno il cuore spezzato per la perdita, rimarranno rispettosamente in silenzio“. La Federazione italiana pallavolo ha disposto un minuto di silenzio per tutte le partite che si disputeranno in Italia fino al 16 aprile.

Compagne di squadra sotto choc

Le compagne di squadra sono sotto choc. Rientrate a Malpensa giovedì, non si alleneranno nella giornata di venerdì né hanno al momento un programma di allenamento per le successive giornate.

Le indagini

Secondo i quotidiani turchi, la polizia avrebbe accertato che la pallavolista si sia trattenuta a lungo al telefono con un ragazzo che frequenta la stessa scuola di Novara. Sempre secondo le autorità locali turche, il ragazzo e Julia avrebbero discusso durante la telefonata. L‘autopsia sul corpo della 18enne è prevista per la giornata di oggi, venerdì 14 aprile.

