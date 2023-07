Joe Biden e la battuta su Prigozhin: “Attento a cosa mangi…” – Video

(Adnkronos) – "Se fossi in lui sarei attento a quello che mangio, terrei sotto controllo il menù". Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, risponde così ad una domanda su Yevgeny Prigozhin, leader dei mercenari della Wagner, durante la conferenza stampa ad Helsinki. Nel summit Nato a Vilnius, i leader hanno anche discusso di che cosa sia successo a Prigozhin dopo il fallito tentativo di ammutinamento dell'esercito di mercenari russi. "Nessuno sa quello che potrà fare, non siamo neanche sicuri dove sia e in che relazioni si trovi – ha detto ancora il presidente americano -. Io non lo so, ma non credo che nessuno sappia per certo quale sarà il suo futuro". Prigozhin, segnalato inizialmente in Bielorussia, secondo le news diffuse da Mosca avrebbe partecipato alla fine di giugno ad un incontro con Vladimir Putin la Cremlino. —internazionale/[email protected] (Web Info)

