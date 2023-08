‘Italia’s Got Talent’ riparte da Disney+, da 1 settembre con regole e volti nuovi

(Adnkronos) – 'Italia's Got Talent' approda su Disney+ dal primo settembre, con due puntate a settimana, per un totale di 9 appuntamenti (6 di Auditions, 2 semifinali e la finale), e con tante novità ad arricchire la formula consolidata delle esibizioni più strabilianti messe al voto di 4 giudici. Nuovi sono infatti due dei giudici: accanto ai 'veterani' Mara Maionchi e Frank Matano arrivano due beniamini dei teenager. Il primo è Khaby Lame, influencer e tiktoker senegalese naturalizzato italiano famoso in tutto il mondo per i suoi video-reaction muti di genere comico pubblicati su TikTok, la seconda è la cantante e performer Elettra Lamborghini. E nuovi sono anche i conduttori: Aurora e Fru dei The Jackal. Un cast che assicura un'edizione ad alto tasso di ironia e risate. “Siamo molto fieri di avere questo compito. Siamo gli unici conduttori under 30 con gli occhiali”, esordisce Aurora che a 19 anni partecipò al programma da concorrente piazzandosi al quinto posto. “Siamo stati due conduttori curiosi con tanta voglia di apprendere da tutti. Mia mamma dice che gesticolo troppo”, dice Fru. Khaby entra nel cast da fan del programma: "Lo guardavo con la mia famiglia, quando mi hanno chiamato ho detto solo sì". Elettra lo definisce addirittura "un sogno": "Mi sono divertita tantissimo". Per la Moionchi il nuovo cast assicura "freschezza" e "divertimento" e i concorrenti riservano sempre grandi sorprese. Per Matano i nuovi colleghi sono stati uno stimolo in più. "Abbiamo girato diverse città per le auditions – racconta – e il clima era quello della gita scolastica, ci siamo molto divertiti e credo questo si avverta nel programma". Novità anche nel meccanismo di gioco: il Golden Buzzer (il grande pulsante giallo che può essere premuto dai giudici) spedisce i concorrenti direttamente alla semifinale ma questo si aggiunge il Selection Time: "in ogni puntata – spiega Matano – noi giudici decidiamo una serie di finalisti. La finale si compone alla fine di ogni episodio”. E i giudici vecchi e nuovi non saranno teneri: "Ho dato dei ‘no’ per non illudere delle persone”, dice la Lamborghini. "A volte dei no bisogna dirli. Ma ricevere un no non vuol dire che non puoi fare niente nella vita”, le fa eco Khaby Lame. "A me piace molto ridere, i maghi, i comici ed emozionarmi con la musica. Cerco l’effetto sorpresa", prosegue l'influencer. “Il talento – aggiunge Matano – deve sorprenderci. Cerchiamo persone tenaci ed eccezionali”. "Cerco qualcosa che mi diverta e faccia bene: questo programma è uno scacciapensieri importantissimo”, conclude la talent scout Mara Maionchi. Questa nuova edizione andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma streaming. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

