Guerre mondiali, elezioni di presidenti, una pandemia. Nel mezzo, corsi e ricorsi storici. Sono eventi a cui hanno assistito 19.714 italiani, di cui 16.427 donne e 3.287 uomini. Sono i cosiddetti centenari, persone quindi che hanno vissuto un secolo di vita.

Un dato destinato ad aumentare

Quasi 120,000 quindi, il dato più alto di sempre dal 2009. Nel nostro Paese è questo il numero relativo alla cosiddetta quinta età. Un dato che secondo gli esperti è anche destinato a proseguire negli anni prossimi.



Gli esperti dicono infatti che da qui ai prossimi dieci anni è possibile anche un raddoppiamento del dato. Una cosa che evidentemente non è più nemmeno un avvenimento raro. E’ verosimile dunque che da casi eccezionali, straordinari, i più longevi possano addirittura diventare una vera e propria “categoria di popolazione”.

La Sardegna è il luogo dove si vive di più

Gli studiosi evidenziano come ci siano dei luoghi dove effettivamente l’aspettativa di vita risulta maggiore. Parliamo per esempio della Barbagia in Sardegna. Ma giocoforza, anche la genetica gioca un ruolo decisamente importante. Secondo gli esperti, sono ben visibili più recenti alcune caratteristiche che sono comuni ai centenari nel mondo.

Barbagia in Sardegna

I motivi della longevità

Il primo fattore è legato alla compagnia. I centenari infatti non vivono da soli e annoverano una importante rete di relazioni sociali. Certamente un altro ruolo determinante è ricoperto dalla capacità di condurre una vita non sedentaria, associata a un’alimentazione priva di molte calorie.



Nella nostra penisola è il Molise la regione con il rapporto più alto tra centenari e residenti. In seconda posizione la Valle d’Aosta. poi, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria e l’Abruzzo.



La persona più anziana del nostro Paese è la signora Nina, marchigiana, che ha già trascorso 112 primavere. L’uomo più adulto invece è il signor Tripolino, “un giovanotto” di 110 anni che vive in Toscana.

