It-alert Lazio, l’allarme suona anche alla Camera: la reazione dei deputati – Video

(Adnkronos) – IT-alert nel Lazio 'colpisce' anche alla Camera. Il sistema d'allarme via messaggio ha risuonato infatti anche in Aula nel corso della seduta odierna. A farne le spese – come si nota nel video pubblicato sui social dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè – è la deputata M5S Carla Giuliano, interrotta dalla 'sirena' che a mezzogiorno in punto si è fatta sentire forte e chiara anche dai deputati. "Pensavo fosse un alert che riguardava il mio intervento…", scherza l'onorevole con il vicepresidente che replica: "Per l'intervento avrebbe udito soltanto il suono celestiale della campanella". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

