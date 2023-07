Israele, nuovi controlli per Netanyahu dopo il malore

(Adnkronos) – Non destano preoccupazione le condizioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo il malore accusato ieri per disidratazione. Lo ha reso noto il suo ufficio, secondo cui in mattinata Netanyahu sarà ancora sottoposto a controlli ma si prevede che sarà dimesso in giornata dall'ospedale Tel ha-Shomer di Tel Aviv. "Finora tutti i precedenti controlli sono risultati regolari. Le sue condizioni sono molto buone", spiega il comunicato. Il premier ha trascorso la nottata nel reparto di cardiologia del Tel ha-Shomer per motivi di sicurezza. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata