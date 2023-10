Israele, botta e risposta via social tra Salvini e ministra spagnola

(Adnkronos) – Botta e risposta via social sulla guerra in Israele tra la ministra spagnola dell'Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo Salvini. "Not in our name", scrive la ministra del governo Sanchez su twitter postando una foto tra Ursula Von der Leyen e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Interviene Salvini tra i commenti: "Prima ancora di provare a nascere, il (forse) nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e Israele, con la ministra dell'Uguaglianza (!) contraria all'unità contro il terrorismo islamico…". Controreplica della ministra spagnola: "Vicepresidente, sta legittimando le violazioni del diritto penale internazionale, come le punizioni collettive, e difendendo l'impunità per i crimini di guerra? L’Europa è nata dalla vittoria dell’antifascismo sui genocidi". Twitta anche il fondatore di Podemos, Pablo Iglesias: "In Spagna ci sono ancora membri del governo che difendono i diritti umani, la legalità internazionale e il diritto all'esistenza della Palestina. Mentre in Italia c'è un governo con fascisti e ridicoli codardi come te. Ti auguro il meglio", scrive Iglesias postando uno foto di Salvini a Mosca con la maglia con la faccia di Vladimir Putin. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

