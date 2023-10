Israele, Biden prepara visita. Zelensky ‘invitato’ ad aspettare

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe recarsi in visita in Israele mercoledì. Lo riporta il sito di Haaretz, citando una fonte israeliana. Il quotidiano ricorda l'invito a recarsi in Israele che Biden ha ricevuto dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ed evidenzia che il presidente ha annullato il suo viaggio in Colorado, previsto per oggi, preferendo restare Washington per partecipare a delle riunioni sulla sicurezza nazionale. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la volontà di recarsi in visita in Israele per mostrare solidarietà al Paese dopo l'attacco subito da Hamas, ma gli è stato detto che "non è il momento giusto". Lo scrivono media israeliani. Dopo l'attacco di sabato 7 ottobre Zelensky ha difeso con forza il diritto di Israele a difendersi e ha paragonato Hamas alla Russia. “Il terrorismo è sempre un crimine, non solo contro un Paese o contro vittime specifiche, ma contro l'umanità nel suo insieme'', ha affermato il leader ucraino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

