Iran testa missile in grado di colpire Israele: “Aiuteremo Paesi amici”

(Adnkronos) – L'Iran ha testato con successo un missile balistico di quarta generazione, denominato Kheibar, con un raggio d'azione di duemila chilometri e quindi in grado di colpire obiettivi in Israele. Lo rende noto l'agenzia di stampa iraniana Irna spiegando che il nuovo missile supera il precedente Khorramshahr, che finora era quello con il raggio d'azione più lungo in dotazione delle forze armate di Teheran. Kheibar è "un missile a combustibile liquido con un raggio d'azione di duemila chilometri e una testata da 1.500 chilogrammi" si legge sull'Irna. Il ministero della Difesa iraniano Mohammad-Reza Ashtiani ha spiegato che il missile è stato testato per ''dare sostegno ai nostri partner e ai Paesi che sono impegnati a combattere contro il sistema dominante''. Citato dall'Irna, il ministro ha rivolto ''un messaggio ai nemici dell'Iran'' ovvero che ''difenderemo il nostro Paese e le sue conquiste''. Mentre ''il messaggio ai nostri amici è che vogliamo difendere la stabilità regionale'', ha aggiunto Ashtiani. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata