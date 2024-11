Inverno, come trattare con cura i tuoi capelli

Con il freddo la nostra chioma sembra comportarsi in maniera differente ed è messa a dura prova: come gestirla

Con l’arrivo dell’inverno, molte persone iniziano a notare che i propri capelli sembrano perdere vitalità: il volume scompare, la lucentezza si attenua e le doppie punte diventano più frequenti. Non è un caso. I mesi più freddi mettono a dura prova la salute della nostra chioma, causando una serie di problemi legati ai cambiamenti climatici e ambientali.

Il passaggio continuo dal caldo secco degli ambienti interni al freddo pungente dell’esterno è uno dei principali fattori di stress per i capelli. Questi sbalzi di temperatura compromettono l’equilibrio naturale dell’idratazione, rendendo i capelli secchi, sfibrati e opachi. Il vento freddo e l’umidità contribuiscono ulteriormente, privando la chioma della sua naturale lucentezza e causando un effetto crespo che è difficile da domare.

Secondo studi recenti, in inverno i capelli tendono a crescere in maggiore quantità rispetto ai mesi estivi, ma questa crescita non compensa i problemi che il cuoio capelluto deve affrontare. Elementi come acidi grassi, lipidi e ceramidi, essenziali per la salute della pelle del cuoio capelluto, diminuiscono drasticamente. Questo indebolisce la funzione di barriera della pelle, aumentando il rischio di irritazioni e secchezza.

Un altro aspetto che colpisce molte persone durante la stagione fredda è l’aumento della caduta dei capelli. È normale perdere capelli quotidianamente, ma in inverno la perdita può intensificarsi fino all’80%. Ciò è dovuto al ciclo naturale di vita del capello, che entra in una fase di riposo durante i mesi freddi, e al rallentamento della circolazione sanguigna causato dal freddo, che indebolisce le radici.

Non solo il clima, ma anche gli accessori invernali possono compromettere la salute dei capelli. Sciarpe di lana, cappelli pesanti e colli alti, se da un lato proteggono dal freddo, dall’altro creano nodi e grovigli difficili da districare. Lo sfregamento continuo tra i capelli e i tessuti può spezzare le lunghezze, lasciando la chioma crespa e fragile.

Per aiutare i capelli a superare indenni i mesi freddi, gli esperti suggeriscono alcune strategie mirate. Ecco i principali consigli di Rob Smith, Principal Hair Scientist di Dyson, e i trattamenti raccomandati per mantenere i capelli in salute.

Evitare l’uso di calore elevato

Con un cuoio capelluto più vulnerabile, è fondamentale ridurre l’utilizzo di strumenti per lo styling a temperature elevate. Asciugacapelli, piastre e arricciacapelli devono essere usati con cautela per evitare ulteriori danni. Combattere il crespo con prodotti mirati

Utilizzare prodotti per lo styling che combinano polimeri flessibili e oli può aiutare a mantenere la pettinatura in posizione e a ridurre l’elettricità statica, proteggendo i capelli dall’umidità. Idratare il cuoio capelluto

Il cuoio capelluto ha bisogno di una cura speciale. L’applicazione di creme idratanti e l’uso di shampoo delicati contribuiscono a rafforzare la barriera protettiva naturale, evitando irritazioni. Lavare i capelli regolarmente

Contrariamente alla credenza popolare, è importante non smettere di lavare i capelli durante l’inverno. Un cuoio capelluto pulito è essenziale per la salute della chioma, poiché rimuove sebo, sporco e inquinanti. Utilizzare un balsamo di qualità

Il balsamo aiuta a ridurre l’attrito, proteggendo le cuticole dei capelli e prevenendo nodi e rotture. Chi ha i capelli lisci può optare per un balsamo leave-in leggero, mentre chi ha capelli ricci dovrebbe scegliere prodotti più idratanti, ricchi di oli o burri. Acconciature protettive

Trecce, nodi bantu e altre acconciature protettive possono minimizzare l’esposizione ai danni climatici, ma attenzione a non stringere troppo per evitare la perdita di capelli. Asciugare bene i capelli

Prima di uscire o andare a dormire, assicurati che i capelli siano completamente asciutti. I capelli bagnati sono più suscettibili ai danni e possono provocare disagio nelle temperature fredde. Ridurre i danni meccanici

Lo sfregamento con tessuti ruvidi può danneggiare i capelli. L’uso di accessori foderati in seta o raso aiuta a ridurre l’attrito e la rottura. Una dieta ricca di nutrienti

Una corretta alimentazione fa la differenza. Assumere vitamine, minerali e proteine aiuta a mantenere capelli e pelle sani. La vitamina D, spesso carente in inverno, è particolarmente importante per la crescita dei capelli. Gestire lo stress

Lo stress può influenzare negativamente la salute dei capelli. Mantenere un equilibrio tra lavoro, riposo e attività fisica può aiutare a ridurre la caduta dei capelli.

Secondo Eco Bio Boutique, ecco i cinque trattament must-have indispensabili per l’inverno:

Termoprotettore: protegge dal calore e dagli agenti atmosferici. Maschera nutriente: idrata profondamente i capelli secchi. Siero anticaduta: rafforza le radici e riduce la caduta. Scrub per il cuoio capelluto: pulisce in profondità e stimola la crescita. Shampoo ristrutturante: ripara i danni e mantiene la lucentezza.