Inter, Dzeko e i rimpianti: “Volevo restare”

(Adnkronos) – "Io sarei rimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente benissimo". Edin Dzeko avrebbe continuato a indossare la maglia nerazzurra. Invece, addio Milano e trasferimento a Istanbul, con il Fenerbahce. "Guardando la scelta su di me ero sicuro che l'Inter l'avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po' di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare, per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è andato all'Inter", dice il 37enne bosniaco a Prime Video.

