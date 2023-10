Intelligenza artificiale, rischi e opportunità: l’8 novembre evento Adnkronos

(Adnkronos) – Le applicazioni e le implicazioni dell’intelligenza artificiale, tra rischi e opportunità, in diversi settori: l’editoria, l’industria, la finanza, l’healthcare. Il punto di vista istituzionale, l’analisi settoriale, le case history aziendali sull'AI saranno al centro di un evento organizzato dall’Adnkronos, a Roma, l’8 novembre al Palazzo dell’Informazione. Interverranno per il governo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Digitale, Alessio Butti, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’Editoria, Alberto Barachini. Tre keynote speech introdurranno i lavori sui tre settori di riferimento: Maximo Ibarra, Ceo e general manager Engineering; Francesco Gabrielli, direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità; Massimo Doria, Banca d’Italia – Responsabile del Centro per l’innovazione Milano HUB.

Carla Masperi, Amministratore delegato Sap Italia; Andrea Sinopoli, VP e Country Leader per il cloud tecnologico Oracle; Alessandro Massa, CTIO – Cyber & Security Solutions Division Leonardo; Federico Chinni, amministratore delegato UCB Italia e responsabile trasformazione digitale Farmindustria, Stefano Priola, Chief technical officer Centrico Gruppo Banca Sella, Mirko Calvaresi, Chief Information Officer PagoPA saranno fra i relatori che porteranno il punto di vista del mondo aziendale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

