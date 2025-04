INPS – Blocco rimborsi mutuo: basta un errore nel 730 per perdere 760€ ogni volta | Boom di contestazioni

Bisogna stare attenti altrimenti si rischia di perdere dei soldi. La notizia ha colto tutti gli italiani alla sprovvista.

Molti non hanno le idee ben chiare sul modello 730. Non è altro che una dichiarazione dei redditi che deve essere fatta sia da lavoratori dipendenti che pensionati. Il vantaggio consiste nel presentare scontrini di spese detraibili o deducibili (da quelle sanitarie al mutuo) in modo tale da avere indietro almeno una parte di denaro.

Nel caso in cui viene accertato il rimborso allora se ne occuperà l’Agenzia delle Entrate. Hanno diritto a ciò coloro che hanno speso dei soldi per l’affitto, il mutuo, le ristrutturazioni e interventi per il risparmio energetico. Da non dimenticare assicurazioni, assegni di mantenimento, spese funebri, asili, università e sport.

Se ci sono dei debiti da pagare allora si farà ricorso al F24. Questo è un altro documento da prendere in considerazione nel momento in cui si devono pagare delle imposte, delle tasse e dei contributi per compensare i crediti del pagatore.

Chi è esperto in materia, sicuramente saprà bene che ogni minimo passaggio deve essere fatto con la massima attenzione. Infatti basta poco per dire addio a una somma di denaro che potrebbe far comodo alle proprie tasche per arrivare dignitosamente a fine mese.

Italiani rischiano di perdere soldi se non fanno in questo modo

Sul sito quifinanza.it è stata riportata una notizia che interesserà soprattutto coloro che devono compilare il modello 730/2025. In poche parole la faccenda riguarda soprattutto chi deve compiere un passo davvero importante nella propria vita, ovvero l’acquisto di una casa. In un periodo economico delicato come questo, lo Stato ha messo a disposizione dei bonus e non solo.

Non ci crederai, ma chi alle prese con un mutuo può ottenere delle agevolazioni fiscali direttamente all’interno del modello 730. Ma per quali mutui è possibile avere queste agevolazioni? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco come stanno davvero le cose con il mutuo

Se i mutui sono stati fatti prima del 1993 allora nel 730 si dovrà inserire il codice 8, i mutui agrari dovranno essere segnati con il codice 11, i mutui fatti a partire dal 1998 per la costruzione e ristrutturazione edilizia degli immobili richiedono il codice 10 (il 46 per i mutui dopo il 1° gennaio 2022).

Si deve allegare al modello 730 la certificazione degli interessi di mutuo, rilasciata direttamente dalla banca. Bisognerà legare anche l’atto di proprietà del mutuo. Non si perderanno sicuramente i soldi, questo è il timore di tanti italiani. Basta solo essere chiari con la documentazione data e il tutto si svolgerà nel migliore dei modi. Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere agli esperti del settore o navigando sul web per andare alla ricerca delle risposte desiderate.