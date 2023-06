India, scontro tra treni: 50 morti e centinaia di feriti

(Adnkronos) – Terribile incidente ferroviario in India, nello Stato dell'Odisha orientale, in seguito allo scontro tra due treni. Cinquanta morti e tra 300 e 400 feriti, secondo le prime notizie, riportate dai media locali. Ma il bilancio è ancora provvisorio. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso il proprio dolore, rivolgendo la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. "Sono in corso operazioni di soccorso sul luogo dell'incidente e viene fornita tutta l'assistenza possibile alle persone colpite", ha twittato Modi. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

