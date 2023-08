Incidente oggi A4, scontro tir-pullman: feriti

(Adnkronos) – Ci sono feriti nel grave incidente stradale avvenuto oggi, verso le 19.30, nel tratto a tre corsie della autostrada A4 tra Latisana (Udine) e San Giorgio di Nogaro (Udine). Sul posto i vigili del fuoco. Lo scontro ha interessato un pullman e un tir. L'incidente è avvenuto in direzione Trieste, all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia per consentire i soccorsi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata