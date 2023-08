Incidente Casal Palocco, lo sfogo dello youtuber: “Gente cattiva, non voglio mollare”

(Adnkronos) – A meno di due mesi dall'incidente in zona Casal Palocco a Roma, lo youtuber Vito Loiacono, uno dei The Borderline coinvolto nello scontro, torna nuovamente a scrivere sui social in uno sfogo affidato alle storie di Instagram. "Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive. Ho scoperto – scrive lo youtuber – come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l’articolo perfetto. Ho scoperto come la gente interessata a vedere solo l’1% di ciò che si crede senza voler approfondire il resto 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire ho capito che non voglio mollare. (Immagino già che si cercherà della malizia in ogni mio gesto). Non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire", la conclusione del giovane youtuber. (di Silvia Mancinelli) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

