Incidente all’Isola d’Elba, scontro tra auto e moto: 2 feriti, uno è grave

(Adnkronos) – E' di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte a Marciana (Livorno), sull'isola d'Elba, lungo la strada provinciale 25. I due, un ragazzo e una ragazza, viaggiavano su una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. I feriti, soccorsi dal personale sanitario del 118, arrivato sul posto con due ambulanze e un'automedica, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio (Livorno). Il più grave dei due, il ragazzo, è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Livorno, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione per politrauma. —[email protected] (Web Info)

