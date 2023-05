Incidente a Gubbio, urta guardrail e va fuori strada: morto ragazzo

(Adnkronos) – Un ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Gubbio, in provincia di Perugia. Il giovane con la sua auto ha urtato il guard rail ed è finito fuori strada nei pressi della statale 219. Nell’incidente non state coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

