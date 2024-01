Le colonnine elettriche più rapide sono quelle che forniscono ricarica in corrente continua (DC), note come fast chargers o superchargers

Le colonnine elettriche, le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sono dispositivi progettati per fornire energia elettrica ai veicoli elettrici e ibridi plug-in. Esistono vari tipi, da quelli domestici a quelli pubblici, e variano in potenza e velocità di ricarica.

Il funzionamento delle colonnine è abbastanza semplice: l’utente collega il veicolo alla stazione tramite un cavo apposito, e la ricarica inizia. La tecnologia alla base può variare; alcune usano corrente alternata (AC), altre corrente continua (DC) per una ricarica più rapida.

L’installazione delle colonnine può essere fatta sia in ambito privato, come in garage domestici, sia in spazi pubblici. Per installarle, è spesso necessario un sopralluogo tecnico e, a seconda della località, possono essere richiesti permessi specifici.

I costi variano ampiamente a seconda del tipo di stazione, della potenza, della tecnologia impiegata, e se si tratta di una soluzione domestica o pubblica. Le colonnine domestiche possono costare da poche centinaia a qualche migliaio di euro, mentre le stazioni pubbliche più avanzate possono costare molto di più. A questi costi vanno aggiunti quelli per l’installazione e la manutenzione.

In Italia sono previsti incentivi e sussidi governativi per promuovere l’installazione di colonnine elettriche, il Bonus colonnine elettriche, al fine di supportare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Questi aiuti possono notevolmente ridurre il costo effettivo per gli utenti e gli installatori.

Le colonnine elettriche più rapide sono quelle che forniscono ricarica in corrente continua (DC), note come fast chargers o superchargers. Queste possono ricaricare la maggior parte dei veicoli elettrici in tempi notevolmente ridotti rispetto alle stazioni in corrente alternata (AC). Ecco alcuni tra i migliori modelli e brand per velocità di erogazione:

Tesla Supercharger: Specifici per veicoli Tesla, questi sono tra i più veloci disponibili, con alcune stazioni che raggiungono i 250 kW, permettendo di ricaricare fino all’80% della batteria in circa 30 minuti.

Ionity: Una rete europea di stazioni di ricarica ad alta potenza, che offre colonnine fino a 350 kW. È supportata da diversi costruttori di automobili e serve una vasta gamma di veicoli.

Electrify America: Negli Stati Uniti, offre stazioni di ricarica che vanno fino a 350 kW. È un’iniziativa di Volkswagen, ma è accessibile a tutti i veicoli compatibili.

ABB: Fornisce stazioni di ricarica ad alta potenza fino a 350 kW e è noto per le sue soluzioni innovative nel campo della ricarica rapida.

ChargePoint Express: Offre stazioni di ricarica veloce fino a 400 kW e ha una vasta rete di punti di ricarica.