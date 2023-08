Incendio isola d’Elba, divorati 14 ettari di bosco a San Felo a Rio

(Adnkronos) – L'incendio all'isola d'Elba divempato ieri sera a San Felo a Rio ha distrutto circa 14 ettari di bosco. A causa del vento presente in zona, il fronte del fuoco si è rapidamente esteso minacciando un'abitazione che è stata subito presidiata dai vigili del fuoco. Sono state inviate sul posto 12 squadre di volontariato Antincendio boschivo e di operai forestali che, sotto il coordinamento di due direttori operazioni, hanno cercato di contenere il rogo. Sono state precauzionalmente evacuate, inoltre, altre abitazioni e un campeggio che rischiavano di essere minacciati dalle fiamme. Stamattina la situazione è in miglioramento. Il lavoro delle squadre a terra durante la notte ha contribuito a contenere il fronte. Attualmente stanno lanciando acqua sul fronte del fuoco, ancora attivo, due elicotteri regionali e due Canadair della flotta nazionale. Altre 14 squadre Cvt sono arrivate stamattina con i traghetti e si stanno disponendo lungo il perimetro per completare lo spegnimento e bonificare la parte già spenta. La stima della superficie bruciata è di circa 14 ettari, con il coinvolgimento di almeno tre abitazioni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

