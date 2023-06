Incendio in una torre di via Gallarate a Milano, nessun ferito

(Adnkronos) – Un incendio è divampato oggi pomeriggio a Milano. Le fiamme si sono propagate verso le 16.50, coinvolgendo appartamenti su due piani, il 13esimo e il 14esimo, di una delle torri da quindici piani in via Gallarate. Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute 9 squadre di vigili del fuoco. Gli ultimi piani della torre, fanno sapere i pompieri, non erano abitati, ma ancora in fase di arredamento. —[email protected] (Web Info)

