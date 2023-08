Incendi in Grecia, settimana gratis a Rodi a turisti evacuati: l’annuncio del premier

(Adnkronos) – La Grecia promette una settimana gratis a Rodi, la prossima primavera o il prossimo autunno, a tutti i turisti evacuati nei giorni scorsi a causa degli incendi. Lo ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis spiegando che "il governo greco, in collaborazione con le autorità locali, offrirà una settimana di vacanza gratuita a Rodi a tutti quelli che hanno dovuto interrompere le loro vacanze a causa degli incendi boschivi". Intervistato dall'emittente britannica Itv, ha detto che l'isola ora "è tornata alla normalità ed è più accogliente di sempre", assicurando che non vi sono più incendi attivi nell'isola, dopo quelli che hanno interessato il 15% della sua superficie. "Ci sono sempre stati incendi nel Mediterraneo, sono cambiate le conseguenze a causa dell'intensità dei cambiamenti climatici", ha aggiunto, spiegando che le previsioni del tempo per i prossimi 15 giorni sono buone. "La Grecia è assolutamente sicura", ha concluso. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

