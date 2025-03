In molti ne parlano come la CALIFORNIA DI ROMA | Questo posto ha una storia incredibile, unica al mondo in assoluto

Non devi prendere un aereo e recarti dall’altra parte del mondo! Nel Lazio c’è una città che ricorda la California per un motivo preciso.

La California è una delle mete turistiche più apprezzate, soprattutto per le spiagge con scogliere e le foreste. Si estende per 900 miglia lungo la costa del Pacifico e la città di Los Angeles è la sede dell’Industria cinematografica di Hollywood.

Ospita 38 milioni di abitanti, dunque è più grande dell’Italia e anche della Germania. Offre varie opportunità di lavoro e il clima è piacevole quasi tutti i mesi dell’anno. In poche parole…rappresenta una sorta di paradiso terrestre.

Famosa è la città di Healdsburg, la cosiddetta capitale del vino della California del Nord (non a caso ci sono tre importanti zone di produzione: Russian River, Dry Creek e la Alexander Valley Avas). Non ci crederai, ma nel Lazio c’è una località che la ricorda alla perfezione per il vino.

È un comune italiano di 4.300 abitanti della provincia di Frosinone, si trova su una propaggine del Monte Scalambra ed è circondato dal Monte Pila Rocca, dai Monti Ernici e dai fiumi Sacco e Aniene. Ha un territorio sia montuoso che collinare con un passato che vale la pena conoscere.

Una città che ricorda la California si trova nel Lazio

Il suo nome comparve per la prima volta in un documento del 1088 e secondo una leggenda l’elmo del condottiero Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore cadde mentre era di passaggio. In questo luogo furono diverse ville costruite dai Romani e tra queste spiccano quella di Mecenate e Sant’Eligio.

Successivamente arrivò anche Giuseppe Garibaldi con le sue truppe per difendere la Repubblica Romana. Solo dopo l’unificazione italiana fu annesso alla provincia di Frosinone. Ciò non stupisce se ha tracce del passato possibili da ammirare tuttora.

Un borgo ricco di storia, leggende e sagre

Stiamo parlando di Piglio, uno dei borghi più belli del Lazio. Lì ci sono le rovine del Castello Colonna e le case “a spina di pesce” si trovano sui bordi della collina e avevano una funzione di difesa perché mancava una cinta muraria. L’edificio che si trova nei pressi dell’Arco della Fontana, detto Porta da Capo, è il Castello Basso.

Nel centro storico c’è la Chiesa della Madonna delle Rose, molto cara agli abitanti perché nel 1656 si dice che liberò il popolo dalla peste. Inoltre il borgo è famoso per la produzione del vino rosso Cesanese del Piglio DOCG. Non a caso la Sagra dell’uva, che si festeggia nella prima domenica di ottobre, accoglie tantissime persone.