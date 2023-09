‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’, da stasera su Rai1 la nuova stagione

(Adnkronos) –

Torna oggi lunedì 25 settembre in tv 'Imma Tataranni Sostituto Procuratore', interpretata dall'attrice Vanessa Scalera. La nuova stagione è composta da quattro nuove puntate in prima visione su Rai1. Si tratta della terza stagione della serie tv ambientata nella città dei Sassi che sarà impreziosita dalla partecipazione di Gianni Morandi, attore nella prima puntata intitolata 'Lontano dagli occhi'. "Imma Tataranni mi ha cambiato la vita in meglio. Mi ha dato la possibilità di arrivare alla popolarità, alla quale non ero abituata, e di fare l'attrice in maniera continuativa e con più libertà. Sono quindi grata a Imma per sempre", ha detto l'attrice durante la presentazione della serie in viale Mazzini alludendo al fatto che, attraverso il personaggio inventato dalla scrittrice materana Mariolina Venezia, è riuscita a raggiungere il successo inseguito durante i lunghi anni della gavetta. "Ora posso finalmente respirare un po' di più e concedermi qualche regalo", ha chiosato la Scalera che ha anche osservato: "Le cose stanno cambiando piano piano. Vedo giovani volti, soprattutto donne. Ci stiamo aprendo, ci sono più possibilità di far emergere il talento. Siamo stanchi di non fare lavorare le persone brave e ora vedo attori potenti che hanno voce: giovani, meno giovani, donne quarantenni. Non so se Imma Tataranni abbia aperto le porte a questo cambiamento, ma quello che è accaduto a me è un segnale importante". Un segnale che si è concretizzato nel fatto che "una donna di quarantadue anni abbia avuto la possibilità di fare la protagonista in una serie popolare entrando nelle case degli italiani per tre anni facendosi conoscere. Sono ottimista". Forte di una grande risposta da parte del pubblico televisivo, che nelle prime stagioni ha seguito le indagini, le vicende familiari e di cuore della protagonista regalando alla Rai "il 25% di share, "'Imma Tataranni' è una grande serie, l'aspettativa è alta a cominciare dal fatto che è una serie scritta benissimo da Mariolina Venezia che ci aiuta a raccontare la storia insieme agli sceneggiatori", ha evidenziato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammiratl sottolineando che "Imma è una delle nostre serie più ambite e vendute all'estero". Frutto di una coproduzione Rai Fiction, Ibc Movie e Rai Com, 'Imma Tataranni' si avvale di due registi, Francesco Amato e Kiko Rosati, e ha un futuro già segnato: è in programma, infatti, la quarta stagione alla quale sono al lavoro gli sceneggiatori. Quanto alla composizione del cast la squadra vincente che ha accompagnato la Scalera nelle precedenti edizioni resta immutata. Massimiliano Gallo veste i panni del marito Pietro De Ruggeri. Nelle puntate ha affermato Gallo, "le turbolenze saranno tante, farò boxe, mi iscriverò a un corso di scrittura per romanzi gialli e conoscerò una ragazza".

Piccole anticipazioni che lasciano trapelare un rapporto non facile con la moglie attratta dal carabiniere Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) in forza alla Procura lucana retta da Alessandro Vitali, interpretato da Carlo Buccirosso, il quale ha sottolineato "la forza dei personaggi minori che sono bravissimi". A sostenere la Tataranni sarà ancora l'assistente e amica Diana De Santis (Barbara Ronchi) che sarà impegnata in prima persona nelle indagini e come sempre alla ricerca dell'amore che le cambierà la vita.

