“Il Monza in vendita, per Galliani futuro in politica”

(Adnkronos) – I figli di Silvio Berlusconi avrebbero deciso di vendere il Monza e uscire definitivamente dal mondo del calcio. Lo riporta il 'Corriere della Sera', secondo cui la decisione sarebbe stata già riferita ad Adriano Galliani, che avrebbe proseguito con grande passione l'avventura per la sua squadra del cuore. Per l'attuale ad biancorosso il futuro sarà interamente dedicato alla politica. "Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà richiesto in qualunque settore – dice Galliani -. Al momento nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né del futuro della società di calcio del Monza". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata