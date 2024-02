“Il costo dell’offerta è aumentato”: da domani paghi di più e non ti mandano nemmeno un messaggio | C’è una compagnia telefonica che sta facendo il panico

“Il costo dell’offerta è aumentato”, da domani rischi seriamente di spendere un botto di soldi in più. E “il bello” è che non ti mandano manco un sms!

Lo sappiamo, ogni volta che senti parlare di aumenti rizzi in men che non si dica le antenne in testa, sbuffi e inizia a brontolare peggio di una pentola di fagioli posta sul fuoco. Tuttavia, hai perfettamente ragione. Non se ne può davvero più. Difatti sono stati decisamente troppi e il peggio è che non hanno nemmeno la minima intenzione di diminuire.

Tanto più che hanno toccato, e pure in profondità, tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, bisogna mangiare per vivere. Ergo la spesa settimanale è una tappa pressoché obbligata per tutti quanti. Ed è per questo che molti puntano per effettuarla ai tanti discount che pullano ovunque pure nel nostro Paese.

Qui troviamo sovente tante belle offerte che tuttavia possiamo riscontrare pure nei grandi supermercati ove sono presenti marche note. Peccato che non sempre siano da vedersi come tali ma, al contrario, come una sorta di specchietto per le allodole. Lo stesso possiamo talora dire per altre che riguardano i vari consumi compreso il piano tariffario del nostro telefono sia fisso che portatile.

“Il costo dell’offerta è aumentato”, da domani paghi di più

Presupponendo che uno non possa risultare più tanto interessante per noi dal momento che, con il trascorrere inevitabile del tempo, può essere che siano cambiate le nostre esigenze, c’è anche da dire che talora ne nascono di nuovi che possono risultare ben più accattivanti e pure più economici.

E con la grande e incessante crisi, sia sociale che economica, che vige tuttora in Italia, fare codesta scelta non sarebbe davvero male, anzi! Il problema è che talvolta non riusciamo a starci dietro, vista la vita frenetica che conduciamo. Ed è anche a causa di ciò che ora questa comunicazione ci lascia senza fiato: ” Il costo dell’offerta è aumentato”. Tutto quello che dobbiamo sapere a riguardo.

Che cosa sta accadendo e come difenderti

In sostanza molti operatori telefonici stanno aumentando e non di poco le loro tariffe anche per i clienti di vecchia data e, per l’appunto, per le offerte che avevano già scelto. Insomma, ora tali non sono più visto che pare che costino un occhio della testa. Le compagnie maggiormente nel mirino sono la Tim che passerà da 1 e 99 a 5 euro in fattura e la WindTre che ha aumentato di 2 euro i prezzi sempre in fattura.

Previsti cambi di rotta anche per Vodafone che tuttavia già in autunno aveva dato vita a dei rincari. Ora ne arriveranno altri pari a 2 euro. Poste Mobile invece per chi ha scelto l’opzione casa costerà 22 euro e 90 centesimi e non più 19 e 90. Per correre ai ripari, basta leggere bene il contratto e nel caso rescinderlo 30 giorni prima della sua scadenza per passare eventualmente a un altro operatore.