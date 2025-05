Il colosso dello sport chiude, la notizia ufficiale dall’azienda: lavoratori in grave difficoltà | Un altro grande che non ce l’ha fatta

Non ci sono buone notizie per una grande azienda che opera da anni nel mondo dello sport. Qualcuno avrà già capito di quale si sta parlando.

“Nello sport non potrà mai esistere un fenomeno uguale a un altro”, questa è la celebre frase di Michael Schumacher che spiega alla perfezione il valore dato a tutto ciò che riguarda l’attività fisica.

Calcio, pallavolo, pattinaggio, tennis e tanti altri ancora permettono anche di liberare la mente da pensieri negativi. Infatti per qualcuno non è un solo un passatempo, ma uno stile di vita.

È inevitabile che chi non può fare a meno dello sport si rivolga agli esperti del settore per fare il giusto rifornimento. A tal proposito di recente è stata resa ufficiale una notizia del tutto inaspettata.

Sul sito giornalelavoce.it pare che un colosso dello sport sarà costretto a chiudere e questo avrà delle conseguenze disastrose per tante persone. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un’azienda sarà costretta a chiudere. Lavoratori in seria difficoltà

L’azienda in questione è francese e ha 1.500 negozi di articoli sportivi su scala mondiale (andando nello specifico, sono presenti in 56 paesi, dall’Australia all’Uruguay). Fu fondata nel 1976 da Michel Leclercq e quando si doveva scegliere il nome ci furono tante proposte (Pentathlon, Triathlon, Decathlon, Marathon, Supermarket), ma alla fine si riuscì a trovare un accordo.

Nel 1985 ci fu il primo spot TV e una giungla ha fatto da sfondo a un avventuroso ciclista che ha osato sfidare Tarzan in una corsa forsennata. Lo scopo era fare in modo che i telespettatori si facessero trasportare dalla magia dello sport. Del resto è ben risaputo che l’attività fisica non può che dare beneficio. Stiamo parlando di Decathlon.

“Chiederemo l’aiuto delle istituzioni locali”

Purtroppo non c’è niente da fare! Il punto vendita di Corso Garibaldi di Venaria Reale sarà costretto a chiudere entro ottobre 2025. Ben 15 persone saranno costrette a tornare a casa senza più un lavoro. “È una decisione che ci coglie di sorpresa ed è un colpo durissimo per il territorio…Ci hanno detto che proveranno a ricollocare i lavoratori, ma non è mai semplice. Di certo chiederemo l’aiuto delle istituzioni locali: ci auguriamo che siano al nostro fianco”, ecco cosa è stato riportato da Luca Sanna, rappresentante sindacale della UILTuCS.

Anche il consigliere Davide De Santis del Movimento 5 Stelle ha voluto dire la sua sull’argomento: “Ogni chiusura non rappresenta solo una perdita di posti di lavoro, ma anche un indebolimento delle attività economiche della città”. Stessa sorte è toccata al polo logistico Decathlon di Brandizzo lo scorso 31 marzo. Attualmente il capannone è ancora vuoto e nessun progetto è stato proposto.