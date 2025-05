Il Castello nel cuore di Roma, ecco dove Chanel Totti ha festeggiato il compleanno da favola: si può affittare per una sera magica | Nuova meta dei Vip

Chanel Totti ha festeggiato il suo 18° compleanno in un location pazzesca! Ecco qual è quello che ha fatto da sfondo a uno dei momenti più emozionanti della sua vita.

Chanel Totti è nota per essere la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi e da poco ha spento 18 candeline. Ormai è una donna a tutti gli effetti, nonché la sosia della madre secondo la maggior parte degli italiani. Sicuramente per lei sarà stato un bel momento rivedere nello stesso contesto i genitori che ormai si sono rifatti una vita con altre persone.

L’ex capitano della Roma da tempo è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi mentre la bellissima conduttrice da poco ha ricevuto la proposta di matrimonio dall’imprenditore tedesco Bastian Muller. Per la gioia dei fan ha riacquistato il sorriso e ora che convoleranno a nozze toccherà il cielo con un dito.

Nonostante tutto i due ex coniugi hanno sempre tutelato i figli cercando di non fare pesare la decisione della separazione. Una volta calmate le acque, tutto è tornato alla normalità e i membri della famiglia hanno ripreso la propria routine giornaliera.

Chanel, essendo figlia di due personaggi famosi, è molto seguita sui social e in tanti sostengono che la sua bellezza sia a dir poco disarmante. Da qualche giorno ha spento 18 candeline e per questo importante evento è stata scelta una location da urlo nel cuore della capitale italiana. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Per Chanel Totti una festa con i fiocchi al centro di Roma

Sul sito initalia.virgilio.it è stata riportata la notizia. Il luogo scelto è da sempre caro alla famiglia Totti perché sono stati festeggiati il matrimonio della coppia ormai separata e quarantesimo compleanno dell’ex calciatore. Il 13 maggio 2025 è stato il turno di Chanel, la quale ha pubblicato sia foto che video dell’evento su Tik tok e Instagram.

Si tratta di una location molto nota tra i volti noti del mondo dello spettacolo per la sua maestosità. Inoltre pare che per affittarla si parte da 8.000 euro! Spesso i registi l’hanno anche utilizzata come sfondo di alcune scene dei propri film. Molti avranno già capito di qual è.

Dipinti di inestimabile valore e un giardino degno di un re

La location in questione non è altro che il Castello di Torre Crescenza, ovvero una tenuta poco distante da Ponte Milvio. Immersa in un grande parco secolare alle porte di Roma Nord, è una dimora ricca di opere d’arte e ci vive ancora una famiglia nobiliare.

Gli interni del Castello sono arredati con mobili d’epoca i pavimenti sono di marmo lucido. Nelle sale ci sono dipinti che raccontano scene di vita legati agli antichi proprietari. Per non parlare del giardino e della terrazza con un panorama pazzesco. La famiglia Totti non poteva fare scelta migliore.