Il 2024 è un anno funesto: porta con sé grande sfortuna | L’ultimo è stato proprio il 2020: ecco perché

Il 2024 è un anno funesto, anzi, per alcuni porta pure una gran sfortuna. Ecco perché.

Annamo bene, diranno molti romani leggendo questa notizia. E in effetti non è una delle migliori. Ergo, gli scongiuri sono di certo d’obbligo. Fatto sta che non si può nemmeno fare finta di niente e nascondere, come si suol dire, la testa sotto la sabbia. La verità è questa e dobbiamo accettarla per quanto dura e amara sia.

Beh, dopo che il 2023, che si è appena concluso, ci ha dato non poche gatte da pelare su tanti, pardon, troppi fronti, anche questa non ci voleva. Ci si aspettava che il 2024 potesse essere almeno un briciolo migliore e invece ora arriva tale infausta spifferata. Ovvio che non potevamo pensare che le cose cambiassero da un giorno all’altro ma nemmeno che potessero diventare funeste.

La crisi sia economica che sociale serpeggia tuttora tristemente e profondamente nel nostro Paese e sovente non ci lascia nemmeno il tempo di respirare. I rincari hanno toccato in maniera pesante tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che è indubbiamente quello che ci sta maggiormente a cuore. Ergo, andare a fare la spesa settimanale al supermercato sta diventando una vera impresa.

Il 2024 è un anno terribile e funesto, ecco perché

Fatto sta che, complici le festività natalizie, abbiamo comunque tutti quanti speso di più. E ora che ci sono i saldi invernali la tentazione di fare qualche compera anche imprevista è davvero molto forte. Ciò è comunque da evitare come la peste. Al contrario sarebbe d’uopo ricominciare a risparmiare il più possibile, riuscendo comunque a vivere una vita più che dignitosa.

Ovviamente però il fatto di sapere che il 2024 sarà un bruttissimo anno a priori non ci è d’aiuto. Sentire poi che addirittura porterebbe sfortuna fa rizzare i capelli dritti in testa. Per carità, lo pensano solo alcuni ma il loro pensiero avrebbe delle radici ben profonde e che vengono da lontano.

Il motivo che viene da lontano

Cominciamo con il dire che se alcuni dicono ciò è perché il 2024 è bisestile. Il fatto che porti sfortuna risale addirittura agli antichi romani. Nel mese di Febbraio avvenivano i Parentalia che erano giorni dedicati espressamente ai morti. Nell’ultimo in particolare, il Feralia, si portavano doni sulle tombe. Successivamente il fatto che porti sfortuna è passato alla tradizione cristiana.

Inoltre ci sono alcuni fatti drammatici che sono capitati negli anni bisestili. Parliamo, ad esempio, il terremoto di Messina e dell’Irpinia, rispettivamente nel 1908 e nel 1980. E poi nel 2020 è arrivata la pandemia con l’ingresso del Covid-19 e dei vari lockdown che ci hanno letteralmente stravolto.