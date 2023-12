I Mercatini di Natale a Roma

Da piazza Navona all’Eur, passando per piazza Mazzini, Circo Massimo e Villa Borghese: dove fare acquisti in vista delle feste

Il 25 dicembre si avvicina e Roma è pronta a festeggiare il Natale con tante iniziative. A illuminare Trinità dei Monti sarà l’albero di Dior, che verrà acceso oggi, 6 dicembre.

L’albero di Piazza Venezia trasloca

Il celebre albero di piazza Venezia, divenuto famoso come “Spelacchio” durante l’amministrazione Raggi, quest’anno trasloca. La zona è infatti interessata dai lavori per la realizzazione della fermata della metro C. Il tradizionale albero di Natale della Capitale verrà quindi allestito a piazza del Popolo.

Mercatini del Centro di Roma

Il Municipio Roma I Centro arriva all’appuntamento moltiplicando la propria offerta. Quest’anno saranno cinque i mercatini di Natale. Oltre all’ormai tradizionale appuntamento di piazza Mazzini, che si aprirà il 1 dicembre per chiudersi il 30, con le sue casette attorno alla monumentale fontana, quest’anno i mercatini saranno ospitati a largo De Matha, a Trastevere, dall’1 al 26 dicembre, al mercato Testaccio dal 7 al 24 dicembre, a piazza Risorgimento, dove si terrà la Festa della cioccolata, dall’8 al 10 dicembre, e a piazza Vittorio, nel cuore dell’Esquilino, dal 13 al 17 dicembre.

Al Mercato di Testaccio ci saranno 20 gazebo stile pagoda, concerti live, prodotti tipici pugliesi, tartufo e miele. Prodotti artigianali tra cui: oggettistica, bigiotteria, accessori, ceramiche, maglieria cashmere, borse e tante idee per regali di Natale. Il 23 dicembre alle 11: Canti di Natale, a cura dei Carolers della più antica scuola popolare di musica di Testaccio e della scuola di musica di Donna Olimpia, un coro di 15 elementi, splendidamente vestiti con costumi dell’Ottocento.

Tutti e cinque i mercatini natalizi saranno caratterizzati dagli stessi arredi e dalla stessa illuminazione: casette in legno, luci calde e, in vendita sui banchi, solo prodotti artigianali, compresi presepi, addobbi natalizi e dolciumi oltre a tante idee per i regali da mettere sotto l’albero.

“Quest’anno – spiegano la Presidente del Municipio, Lorenza Bonaccorsi, e l’assessore al Commercio, Jacopo Scatà – quintuplichiamo l’offerta natalizia. Sulla base dell’esperienza vincente dell’unico mercatino dell’anno scorso, quello di piazza Mazzini, passiamo a ben cinque, uno per ogni zona del nostro territorio. Inoltre proseguiamo la nostra guerra alla plastica, proponendo mercatini con arredi eco sostenibili in legno, gli stessi dell’anno scorso, per cercare di restituire ai romani l’autentica atmosfera del Natale”.

Il Mercatino di Piazza Navona

E’ forse la piazza più affascinante della Capitale, Piazza Navona è un gioiello dell’arte Barocca. A dicembre questo “museo a cielo aperto” si trasforma nel caratteristico mercatino di Natale apprezzato in tutto il mondo. Oltre alle numerose bancarelle allestite sulla storica piazza dalla caratteristica forma, su piazza Navona vi sono le attrazioni tradizionali, come l’Antica Giostra dei Cavalli, realizzata nel 1896 da artigiani tedeschi, Babbo Natale e la Befana, oltre a un grande Presepe e all’albero di Natale.

Stand tradizionali decorano la Piazza

Gli artisti di strada come musicisti, prestigiatori di piazza, trampolieri, acrobati, clown animano le giornate intrattenendo il pubblico che si diverte. E poi gli stand del Tiro ai barattoli o la Pesca dei cigni. Immancabili le bancarelle dedicate all’artigianato dei prodotti tipici del Natale, dai personaggi del presepe ai dolci, alle decorazioni.

Insomma, torna la festa della Befana che accompagnerà romani e turisti, grandi e piccini, con tanti eventi speciali in programma fino al 6 gennaio. Lo storico ovale si riempie di luci e suoni caratteristici, un’attrazione unica per bambini e adulti, con spettacoli viaggianti e il tradizionale Teatro dei burattini.

Assessora Monica Lucarelli

“L’impianto della Festa non cambia rispetto allo scorso anno, abbiamo messo a bando le postazioni vuote per allestire il mercato natalizio e ne avremo quindi quattro in più dedicate all’artigianato– dichiara Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità – abbiamo voluto privilegiare gli artigiani, i librai, chi vende cornici e altro ancora. L’invito per tutti è quello di venire a Piazza Navona anche per i regali di Natale”.

Il calendario di eventi e attività sarà dedicato a famiglie, bambine e bambini. Roma Capitale presidierà la piazza con uno stand istituzionale, dove sarà possibile per tutti entrare in contatto con diverse realtà della Amministrazione Capitolina: l’Olio di Roma, gli sportelli ai cittadini, esperienze tecnologiche immersive. Per gli amanti dello shopping natalizio, i mercatini allestiti in piazza offriranno prodotti artigianali, regali unici e prelibatezze gastronomiche.

Gran finale con l’arrivo della Befana

Le Biblioteche di Roma collaborano con la Festa offrendo proposte ludico – culturali. Durante tutto il periodo della festa, verranno organizzati spettacoli teatrali, concerti e animazioni direttamente nel cuore di Piazza Navona. Gran finale il 6 gennaio quando la Befana arriverà a Piazza Navona. La simpatica strega porterà doni e dolciumi a tutti i bambini. Sarà un momento di festa per tutta la famiglia, con spettacoli, musica e allegria.

Christmas World

Torna al Galoppatoio di Villa Borghese ‘Christmas World’, il villaggio di natale della Capitale. Una seconda edizione, in programma dall’1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, eletta dopo il successo dello scorso anno: “Evento natalizio di maggior prestigio in Europa”.

50mila metri quadri in allestimento per un viaggio da Roma alla Lapponia, passando per Parigi, New York, Tokyo, Berlino, Londra e Nuova Delhi, che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo, ricreate con straordinaria maestria da artisti italiani. Una magia per grandi e piccoli tra installazioni scenografiche, luci, giochi e spettacoli. Di cose da fare e da vedere ce ne sono tante, ma se l’atmosfera è da magico Natale, alla fine si esce solo con tante belle foto nello smartphone e il portafoglio più leggero.

Il Mercatino gratuito dell’Eur

Lo spazio del Laghetto dell’EUR ospita per il secondo anno l’evento Il Natale a Roma, nel cuore del quartiere a sud della Capitale, che ha reso tutto questo possibile grazie ai suoi 8500 mq di area di cui circa 2000 mq coperti con Tensostrutture in Cristal e ad una logistica perfetta in termini di centralità e collegamenti tramite metro, bus e treno, con fermate a non più di cento metri dalla location. L’ingresso è gratuito.

All’interno dello spazio sarà prevista un’area con oltre 100 espositori, il tutto con allestimenti omogenei e curati per essere in sintonia con il tema natalizio della manifestazione.

La tipologia di espositori sarà la seguente:

Food

Beverage

Commerciale

Artigianale

Prodotti tipici

Vintage

Pubblicitari.

La data di inizio è fissata per l’1 Dicembre, con una durata di 26 giorni, l’evento si concluderà infatti il 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano. È prevista un’affluenza media di circa 250 mila persone durante il corso di tutta la manifestazione. Giornalmente ci saranno spettacoli, concerti ed esibizioni, e la possibilità di poter pattinare sul ghiaccio, grazie alla presenza di una Pista di circa 500mq coperta.

La presenza di Babbo Natale e della sua originale casa del Polo Nord “Igloo” renderanno il tutto ancora più magico ed unico. Musiche di Natale, effetti scenici e giochi di luci garantiranno un’atmosfera mozzafiato.

Bancarella di Natale

Il Mercatino di Natale al Circo Massimo

Il 9,10 e 16,17 dicembre dalle ore 10.00 alle 21.00, 90 espositori da tutta Italia, porteranno il loro mondo gentile tra le mura del Garum Museo della cucina, una location unica al mondo davanti al Circo Massimo, circondata da un’aura di magia e fascino. L’evento in Via dei Cerchi, 87 è a ingresso gratuito.

Tra teste antiche e capitelli, in uno spazio mozzafiato i visitatori potranno perdersi tra oltre 1.000 idee regalo realizzate da sapienti ed originali artigiani selezionati con cura. Il pubblico sarà accolto da una magica atmosfera, tra luci soffuse, profumi di zenzero e cannella.

Un market nel centro storico della Capitale, che unisce la promozione di prodotti di artigianato, design, piante, flower design, illustrazioni e luxury vintage.

Dagli addobbi per l’albero e la casa ai prodotti artigianali in lana, legno o ceramica, candele, gioielli, abbigliamento sartoriale anche per i più piccoli, borse in pelle e stoffa, macramè, fasce, mantelle, sciarpe e guanti in lana, lampade, ghirlande, arazzi, illustrazioni, poster, grammofoni, radio d’epoca, libri, curiosità di ogni genere. Ma anche prodotti per il benessere, come olii essenziali, profumi, saponi, tutto completamente realizzato a mano.

A dare un tocco di verde allo scenario, l’area shopping dedicata alle piante rare, kokedama, stelle di natale, bonsai, composizioni floreali, terrarium.

Il Museo

Girando nel Museo è possibile anche ammirare la più importante, eclettica e rara collezione privata di arti e letterature culinarie esistenti al mondo che si offre, gratuitamente, al pubblico. Libri rari di cucina e le prime ricette a stampa dei piatti più amati come la mortadella, i supplì, la zuppa inglese e migliaia di arnesi, pentole, arredi, che spaziano dagli stampi barocchi per il gelato di primo Seicento alle cucine a gas degli anni Cinquanta, dalle bellissime mezzine toscane ottocentesche alle contemporanee macchine per la pasta fino alle pentole di design del secondo Novecento. Incastonati in eleganti vetrine, ricettari cinquecenteschi come quello del cuoco “segreto” di Papa Pio V, o riviste di cucina degli Anni Trenta.

Japanas Days

Il 9 e 10 dicembre tornano al coperto e per la prima volta all’EUR i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese. Saranno gli spazi dell’Atlantico Live ad ospitare per un week end intero l’evento pop e colorato della capitale.

Tanto shopping e un programma ricco di tantissime attività che offrirà al pubblico un mix unico di tradizione classica giapponese e cultura anime | nerd.

Quello che aspetta japanlovers

Area Market di 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporrà una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii.

Laboratori e workshop per tutte le età sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana o la pittura zen solo per citarne alcuni.

Esibizioni – Presentazioni – Dimostrazioni di Arti Marziali come la cerimonia del tè, i tamburi Taiko, la vestizione del kimono.

Spazio bimbi – Arcade game corner- Animazione: tante le attività di svago pensate per tutte le età tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi e intrattenimento in stile JPop e Kpop.

Food area made in Japan un vero e proprio percorso sulla cucina del Sol Levante: street food tipico dei matsuri giapponesi, home food, sushi & poke, ramen & onigiri, birre giapponesi, sakè shop con degustazione e Konbini mini market.

Spazio Wellness postazioni dedicate ai trattamenti Shiatsu.

Giftland, la Città del Regalo

Tre weekend, 6mila metri quadri tra artigianato, design, piante e fiori, arte e illustrazione, abbigliamento e accessori vintage, cosmesi bio, decorazioni natalizie, ghirlande, neon e complementi d’arredo di ogni genere e ispirazione: è Giftland, la città del regalo che il Vintage Market allestisce a Piazza Ragusa negli spazi dell’ex deposito Atac ‘Ragusa Off’. L’appuntamento, tutto dedicato al Natale, si apre nel primo fine settimana di dicembre, l’1 e il 2 e poi l’8, il 9 e il 10 e infine il 17 e 18, sempre dalle 10.00 alle 20.00. (Agenzia Dire)

Mercatino Piazzale Ankara

Un altro dei Mercatini di Natale da visitare nella Capitale è quello a Piazzale Ankara, nei pressi dello Stadio Flaminio, famoso per le sue bancarelle di antiquariato e commercio Equo e Solidale, il cui ricavato viene dato in beneficenza. Presieduto da un enorme albero di Natale, in questo sito è possibile acquistare ogni tipo di merce, dalle decorazioni natalizie ai cibi deliziosi, fino ai regali più impensabili.

E come se non bastasse, se avete “fantasia” di pattinare sul ghiaccio, a Piazzale Ankara viene allestita anche una pista di pattinaggio dove potrete sbizzarrirvi mettendo in mostra le vostre capacità di equilibrio sui pattini, una attività divertente e stimolante.

Mercatino a Piazza Caprera

Se amate i tradizionali mercatini di Natale del Nord Europa, non perdetevi il mercatino di Piazza Caprera a Roma, che ricrea l’atmosfera magica e invernale tipica dei mercatini tedeschi.

Le bancarelle di questo mercatino offrono un’ampia varietà di prodotti da regalare in questo periodo natalizio (oggetti d’antiquariato, bigiotteria, profumi, vestiti…), anche se il cibo e i dolci tipici delle diverse regioni italiane venduti qui sono una vera delizia. Se siete golosi, è un buon momento per assaggiarli e accompagnarli con un bicchiere di vin brulé o una tazza di cioccolata.

Come in altri Mercatini di Natale a Roma, anche a Piazza Caprera non manca un divertente programma di attività per animare l’atmosfera e intrattenere il pubblico, come musica tradizionale natalizia, racconti e artisti clown, giocolieri e fantasisti. E’ raggiungibile con la Metro B, stazione Bologna.

Mercatino Monti

Anche se il Mercato Monti sia aperto tutto l’anno, all’approssimarsi del 25 dicembre il Mercato Monti si trasforma in un mercatino natalizio, con numerosi espositori dove scegliere il regalo di Natale perfetto. Nelle sale espositive della fiera regna un’atmosfera natalizia, e molti cittadini romani e turisti visitano il Mercato nei fine settimana alla ricerca dei regali di Natale da donare ai loro cari. Il sito si trova nei pressi della stazione metro Cavour, in via Leonina 46.