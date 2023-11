Holden, sapete chi è la madre? Tempo fa vomitava questo sulla Pausini: “Si è presa un uomo sposato”

La madre del cantante Holden di Amici ha voluto esprimere un parere sulla relazione sentimentale dell’ex marito

Quest’anno la classe di Amici è composta da ballerini e cantanti dotati di grande talento. Infatti i giudici del momento non fanno altro che complimentarsi dopo aver assistito alle loro fantastiche performance al centro dello studio.

Tra questi c’è il cantante Holden che non è passato inosservato per la sua bravura indiscussa sia nell’interpretare che nel scrivere i testi delle canzoni. Inoltre è apprezzato anche sia per la sua educazione sia per l’impegno costante nella sala prove. Non ha mai nascosto di essere il figlio del musicista Paolo Carta, ovvero il marito della cantante Laura Pausini.

Non si sa molto della sua vita privata, anche se giorni fa l’ex fidanzata Cecilia Catarano ha spiegato il motivo della rottura. Lui non ha esitato a intervenire per spiegare come sono andate realmente le cose. Non si è sbilanciato, però ha promesso che lo farà nel momento se la faccenda non finirà nel dimenticatoio.

Ora i riflettori sono puntati sulla madre. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto e cosa ha detto di recente.

La madre di Holden su Laura Pausini

Holden è il nome d’arte del giovane Joseph Carta, uno degli allievi dell’attuale edizione di Amici. Ha scelto questo nome in onore di un romanzo di J.D. Salinger perché si riconosce nel protagonista che tende ad andare sempre controcorrente. Classe 2000, si tratta di un cantautore che ha già pubblicato un EP (contenente le tracce Il giovane Holden, Io rimango qua e Se stavo bene con te) nel 2019. Non a caso il primo giorno ha proposto Dimmi che non è un addio che ha convinto i maestri Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, cosa alquanto rara poiché non hanno le stesse opinioni sui ragazzi.

Altra canzone da tenere in considerazione è Na na na entrata nella Top Viral di Spotify qualche anno fa. Nello stesso periodo ha pubblicato il primo album autoprodotto con 17 brano sotto il titolo Prologo. In queste ore si sta parlando della madre in merito a delle dichiarazioni fatte su Laura Pausini.

“Una persona egocentrica”

La donna si chiama Rebecca Grilli ed è stata la prima moglie di Paolo Carta. Durante un’intervista a DiPiù ha parlato di come hanno vissuto la separazione i figli, in quanto temevano che il padre potesse dimenticarsi di loro.

Poi ha ammesso che se la nuova compagna dell’ex non fosse stata famosa sarebbe stato più semplice: “…non tanto perché è una cantante, bensì perché è, almeno secondo me, dopo l’esperienza che ho vissuto una persona egocentrica e accentratrice che vuole stare sempre al centro dell’attenzione”.