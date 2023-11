Mew, prima di entrare ad Amici era totalmente un’altra: spunta la rara foto senza trucco e capelli bicolore

La cantante Mew di Amici 23 prima di entrare a far parte del talent show era completamente diversa. Ecco lo scatto del web che lo conferma

Le dinamiche che si creano nel talent show condotto da Maria De Filippi non deludono mai e ciò è confermato dagli ascolti che si raggiungono ogni domenica pomeriggio, per non parlare del day time.

Nella puntata di domenica 19 novembre 2023 le fan di Nicholas Borgogni hanno potuto fare i salti di gioia perché la sua coreografia è piaciuta tantissimo al giudice di turno, ovvero Garrison Rochelle. Quest’ultimo ha deciso di dargli un punto e inevitabilmente Alessandra Celentano è intervenuta per esaltare le performance dei suoi allievi Dustin Taylor e Marisol Castellanos.

Nicholas, dopo tante critiche, finalmente ha potuto avere una piccola soddisfazione. E’ un chiaro esempio che con impegno e costanza si riesce a ottenere tutto.

In queste ore è al centro dell’attenzione la cantante Mew per via di uno scatto divulgato sui social nel suo passato. A stento riuscirete a riconoscerla!

Prima di Amici Mew era completamente diversa

Mew è il nome d’arte della giovane Valentina Turchetto. Nata Jesolo, provincia di Venezia, nel 1999 ha conquistato i maestri di canto proponendosi con il singolo Sangue. Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini nom hanno avuto i soliti scontri, palese dimostrazione che è dotata di un talento indiscusso.

Il padre è italiano mentre la madre ha origini tedesche. Sin da giovane ha contribuito a portare avanti l’attività commerciale di famiglia, specializzandosi nella vendita i prodotti inerenti a cartone animato dei Pokémon. Infatti ha tratto ispirazione da lì per il suo nome d’arte. La ragazza, prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, ha tentato la sorte anche in altre trasmissioni.

Una foto nel passato vi lascerà a bocca aperta

Nel 2019 si è presentata alle audizioni di X Factor con il brano La birra calda, ma non ebbe successo. Adesso si sta prendendo la sua rivincita ad Amici e su Spotify è possibile ascoltare anche NS1Q.

Per quanto riguarda la vita privata è avvolta nel manto del mistero. Sappiamo solo che ha un indole pacata e tranquilla. Non è chiara la sua situazione sentimentale, anche se pare che ci sia del tenero con Matthew. Di recente sta circolando sul web una foto di qualche tempo fa quando Mew non aveva ancora tatuaggi e tinto i capelli. Qualcuno sostiene che in questa versione sia ancora più bella perché semplice e naturale.