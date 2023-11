GF, il volto tanto amato portato in ospedale: “dolore al petto” | Paura nel cuore della notte

Allarme rosso per la protagonista del GF: l’annuncio del malore sui social getta i fan nel panico, ecco come sta adesso.

Nelle ultime ore l’Amministratore delegato di Mediaset ha espresso ampia soddisfazione per i riscontri di share registrati dal reality di Mediaset, soprattutto alla luce dei recenti aggiustamenti di rotta apportati al programma.

Pier Silvio Berlusconi ha infatti imposto ad Alfonso Signorini ed al suo cast autoriale un netto giro di vite sui contenuti trash, caldeggiando inoltre una maggiore attenzione alle tematiche e ai toni da parte del cast, in modo da non urtare la sensibilità del pubblico.

Le ultime edizioni dello show, in effetti, hanno riservato agli spettatori numerosi siparietti triviali e spesso controversi, con tanto di puntuali accuse da parte degli utenti in rete di bullismo, sessismo, misoginia e persino razzismo. Il nuovo imprinting del “GF”, in realtà, richiama alla memoria le prime versioni del reality, in cui i concorrenti selezionati erano – senza eccezione – emeriti sconosciuti, ed ha incluso solo una piccola rosa di celebs per bilanciare l’inesperienza dei Nip.

Nelle ultime ore, uno dei volti più noti della retroguardia del “GF” ha condiviso con i followers un episodio assai preoccupante: si tratta di Cristina Plevani, l’ex bagnina vincitrice della prima edizione del programma, e da tempo digiuna dalle scene televisive.

“GF”, Cristina Plevani in ospedale dopo un malore improvviso

In seguito alla vittoria nel format di Canale 5, Cristina Plevani ha gradualmente rarefatto le sue presenze in video, ed è tornata nella sua casetta sul Lago d’Iseo, ove ha svolto per qualche anno il ruolo di istruttrice di fitness e di hydrobike. L’ex gieffina ha poi virato verso la professione di commessa, ed attualmente risulta occupata presso un negozio di abbigliamento griffato.

Cristina Plevani sembra non aver ancora incontrato l’uomo della sua vita, ed al momento dividerebbe le sue giornate con l’amata cagnolina; in compenso, ha abbandonato i folti ricci biondi per un bob castano liscio e curato, e sembra perfettamente appagata dal suo ménage quotidiano. Vivere da soli, però, reca anche dei lati negativi, e nelle ultime ore tale evenienza ha spinto l’ex concorrente del “GF” ad una corsa tempestiva in ospedale. Al termine di una serata con alcuni amici, infatti, Cristina Plevani ha accusato un dolore al petto, e una volta rientrata da sola presso la propria abitazione si è ben presto convinta di necessitare di un controllo medico.

“GF”, Cristina Plevani ed il racconto del ricovero

Una volta smaltito lo spavento, Cristina Plevani ha raccontato su Instagram: “Partiamo con dire che sono a casa e sto bene. Ma ieri sera, poco dopo una cena con amici, mi è partito un dolore in mezzo al petto: nulla di che, penso. Torno a casa, mi lavo e mi metto a letto, ma il dolore non passa“.

L’ex gieffina ha quindi riferito: “La mia testa inizia a galoppare con le fantasie più tragiche. Cosa fai se sei a casa da sola ed è già l’una di notte? Non vorrei dire, ma ne sento e ne leggo di tutti i colori, quindi mando a fan**lo gli allarmismi e me ne vado in Pronto Soccorso. Comunque il dolore era sempre lì, sparato in mezzo al torace. 3 codici rossi per infarti mentre ero lì, io sarò un po’ esagerata, ma meglio andar lì coi miei piedi che in orizzontale“. Cristina Plevani ha infine rassicurato i followers: “Non c’era in atto nulla di grave. Il dolore, boh, ma meglio che ti fai una visita cardiologica“.