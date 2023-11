Alberto Matano, nella sua vita arriva una splendida notizia: gioia immensa in casa | Si corona un sogno

Per le fan di Alberto Matano sono arrivate buone notizie. Ecco un’altra soddisfazione del conduttore da inserire nel suo bagaglio professionale

Nato a Catanzaro il 9 settembre 1972, Alberto Matano è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo. Durante gli anni dell’Università di Giurisprudenza ha iniziato a scrivere per il quotidiano Avvenire e, una volta terminati gli studi, ha collaborato con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio.

La sua bravura non è passata inosservata al punto tale che nel 1998 ha avuto inizio la sua carriera televisiva ottenendo il primo contratto in Rai. Nel 2007 si è occupato della cronaca politico parlamentare per il TG1 e dopo anni è entrato a far parte del cast di Uno Mattina.

Nella maggior parte dei casi si è occupato delle edizioni straordinarie per via di eventi importanti in ambito politico . Infatti nel 2015 ha portato avanti la telecronaca del giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allo stesso tempo nel 2017 ogni sabato su Rai Radio 2 interviene nel programma Miracolo Italiano.

Tutti sono concordi nel dire che sia una persona cordiale e gentile, anche se in passato ha avuto dei dissapori con Lorella Cuccarini al timone della conduzione de La vita in diretta. A prescindere da questo piccolo dettaglio, la sua carriera non fa altro che raggiungere vari step, ma quello più recente ha fatto fare i salti di gioia a chi lo segue fin dai suoi primi esordi.

Buone notizie per Alberto Matano

Per quanto riguarda la vita privata nel 2022 durante un’intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Alberto Matano aveva dichiarato di avere un compagno da 15 anni. Nello stesso anno si sono sposati. Lui è Riccardo Mannino, un avvocato cassazionista di 55 anni.

La loro testimone è stata Mara Venier, la quale non esitato a condividere degli scatti degli altri eventi. Adesso Alberto Matano può gioire per un’altra splendida notizia.

La promozione annunciata a sorpresa ne La vita in diretta

In poche parole il conduttore è diventato il vicedirettore di Angelo Mellone, vale a dire il direttore dell’intrattenimento Day Time. Si tratterebbe della sezione dei programmi che vanno in onda della fascia oraria compresa tra il mattino e il pomeriggio.

A dare questa notizia ci ha pensato Francesco Giorgino, ospite del suo programma, il 20 novembre. Nonostante abbia ottenuto questo nuovo incarico non lascerà né La vita in diretta e né Ballando con le stelle, dove ricopre il ruolo di opinionista. I fan sono contenti perché può portare a casa un’altra grande soddisfazione, nonché frutto del suo arduo lavoro.