Holden, drammatica confessione sulla fidanzata: “Se vi dicessi con chi mi ha tradito…” | Lei la conoscete tutti

Il cantante di Amici Holden ha deciso di rompere il silenzio sulla relazione avuta con una famosissima influencer del momento. Andiamo a scoprire che cosa ha detto a tal proposito

Anche quest’anno la scuola di Amici ha segnato i banchi a ragazzi talentuosi sia nella danza che nel canto. Tra gli allievi non è passato inosservato il giovane Holden.

Il suo vero nome è Joseph Carta, classe 2000. Le sue prime esperienze sono state nelle discoteche italiane e con il tempo ha pubblicato il suo primo EP. È entrato nella Top viral di Spotify con il singolo Na na na e nel 2021 ha prodotto di mano propria l’album intitolato Prologo con 17 brani.

In un’intervista a Radio Deejay ha spiegato perché ha scelto come nome d’arte Holden. È un omaggio al romanzo di J. D. Salinger Il giovane Holden: “Quando mi sono messo a leggere il libro mi sono rivisto subito nella descrizione del personaggio…Simbolo della contraddizione e questo mi piaceva tanto perché mi rappresentava dal punto di vista musicale“.

Il talent show gli ha dato modo di pubblicare un altro inedito intitolato Dimmi che non è un addio. Sicuramente è una grande soddisfazione per il ragazzo, il quale ultimamente ha dovuto mettere da parte la musica per affrontare un argomento inerente alla sfera privata. Il tutto è stato causato da alcune esternazioni fatte dall’ex fidanzata.

Holden rompe il silenzio sull’ex fidanzata

Non tutti sanno che il cantante è il figlio del musicista Paolo Carta, ovvero il marito di Laura Pausini. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un talento canoro fantastico. Non a caso ha sempre tanti complimenti sia dei maestri che dai giudici del momento.

È stato fidanzato con una famosissima di Tik Tok, ovvero Cecilia Cantarano. Quando si sono lasciati è stata lei a raccontare come sono andate le cose e la sua versione non è per niente piaciuta al ragazzo. Andiamo a scoprire come ha replicato.

“Non voglio il male di nessuno”

“Non ho mai voluto fare gossip sopra la nostra storia…Ma non posso lasciare che di me si dica la qualunque o che passi un messaggio così sbagliato e lontano dalla verità, che mi dipinge come lo s***nzo della situazione che ha lasciato la ragazza da tre volte addirittura quando ha avuto il Covid”.

Poi ha parlato di un tradimento: “Se vi dicessi con chi mi ha tradito e come sono andate le cose, probabilmente verrebbe sput****ta abbastanza da farmene pentire, perché io non voglio il male di nessuno, ma nemmeno il mio…Se dovessi sentire altro sul mio conto sarà stata lei a volerlo perché per quanto mi riguarda delle scuse basterebbero a chiudere l’ orribile relazione che abbiamo avuto”.