“Sei bona anche con la tua malattia”: come sta la dama di Uomini e Donne | Oggi è diventata così

Un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne non ha mai nascosto la sua malattia, ma come sta oggi? Andiamo subito a scoprirlo

Uomini e Donne ogni giorno va in onda nel primo pomeriggio su canale 5 dal lunedì al venerdì dopo la soap opera turca Terra amara. I partecipanti si mettono in gioco con lo scopo di trovare l’anima gemella.

Qualcuno riesce nel proprio intento mentre altri oggetti hanno la spugna o restano in studio con la speranza di conoscere persone interessanti. Riccardo Guarnieri, per esempio, non è presente nel parterre maschile perché pare abbia trovato l’amore senza l’intervento della redazione.

Armando Incarnato, invece, tornerà e sicuramente e ne vedremo delle belle. Del resto tutti ricordano delle discussioni avuto soprattutto con Gianni Sperti. Altri ex volti di Uomini e Donne non sono più mostrati davanti alle telecamere, ma in compenso sono seguiti sul web.

A tal proposito una un’ex dama del programma televisivo ha voluto condividere un messaggio che ha ricevuto da uno dei suoi fan. Lo scopo di questo gesto è stato largamente approvato.

Ecco chi è e come sta la dama di Uomini e Donne

La donna in questione è Carlotta Savorelli. Nata a Bologna il 1° giugno 1985, nella vita svolge l’attività di vocalist e un particolare che non è mai passato inosservato è il tatuaggio che ha sul braccio destro, ovvero una fenice.

Fin da giovane si è dedicata alla musica per poi diventare una vocalist molto richiesta nelle discoteche. Purtroppo ha scoperto negli anni dell’adolescenza di soffrire di psoriasi, però non si è mai lasciata prendere dallo sconforto. C’è sempre qualcuno sprovvisto di sensibilità, ma altri per fortuna non sono così e lo ha confermato un utente social. Ha lasciato un commento che ha toccato profondamente il cuore della diretta interessata.

“Far arrivare il messaggio giusto”

“Cose belle dette così! Ognuno di noi si è sentito rivolgere frasi che nascevano con un bellissimo intento, ma venivano comunque registrate nella nostra mente come un gesso che stride sulla lavagna. Sarebbe bellissimo radunare un po’ di queste frasi, così da aiutarci a formulare al meglio e soprattutto a far arrivare dall’altra parte il messaggio giusto!”, ecco cosa ha riportato nella didascalia del video pubblicato sul suo profilo Instagram Carlotta.

Un utente social le ha detto che è bellissima anche con la sua malattia che non ha mai nascosto con l’intento di diffondere un importante messaggio, ovvero accettarsi allo specchio e amarsi. Proprio per questo motivo è seguita da tanti follower che sostengono ogni sua iniziativa per sensibilizzare le persone sulla psoriasi.