Stefano De Martino, senza vergogna su Giorgia Meloni: “Cosa farei con lei”

In un’intervista Stefano De Martino ha fatto delle affermazioni sul conto di Giorgia Meloni. Le sue parole non sono passate inosservate

Stefano De Martino è stato un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e ciò lo ha reso popolare nella televisione italiana. Dopo un duro lavoro nella sala prove è riuscito addirittura a convincere la severa maestra Alessandra Celentano. Inoltre grazie al talent show ha conosciuto anche Emma Marrone, colei che per un po’ è stata la fidanzata.

Purtroppo la love story è finita nel peggiore dei modi a causa di vari tradimenti di lui, tra i quali quello che ha fatto più discutere è stato proprio con Belen Rodriguez. I due si sono baciati appassionatamente durante una esibizione nella fase del serale e per questo motivo hanno ricevuto tante critiche.

Dopo qualche mese sono convolati a nozze e dal loro amore è nato Santiago. Nel corso di questi anni tanti sono stati i tira e molla, dunque lei si è lasciata andare tra le braccia di altre persone. Con Antonino Spinalbese, per esempio, ha dato alla luce da piccola Luna Marì. Adesso è felice accanto a Elio Lorenzoni.

Ancor prima di incontrare Antonino Belen conosceva l’affascinante imprenditore bergamasco, ma la scintilla è scoccata in un secondo momento in un modo del tutto inaspettato. Inoltre pare che sia arrivata una proposta di matrimonio. Nel frattempo Stefano è stato visto in compagnia di una bellissima di nome Martina Trivelli. Sembra che le cose stiano andando bene, anche se durante un’intervista ha confessato il suo sogno segreto con Giorgia Meloni.

Le parole di Stefano De Martino su Giorgia Meloni

Tutti sono concordi nel dire che Stefano sia riuscito a costruire una carriera televisiva puntando sulle sue forze. Infatti ha lasciato la danza per dedicarsi alla conduzione ottenendo buoni risultati dalla critica.

Al timone di Stasera tutto è possibile ha regalato tante risate al pubblico che spera di poterlo rivedere presto in questo ruolo. In queste ore, però, si sta parlando di lui per delle cose dette sul conto di Giorgia Meloni. Come sempre, è stato diretto e sincero.

Confessione inaspettata sul Presidente della Repubblica Italiana

Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 Stefano ha risposto alla domanda dei conduttori su cosa farebbe con la Meloni: “Cosa ballerei con Giorgia Meloni…?…Potremmo ballare su ‘Viva la mamma’…”.

Poi ha lasciato intendere con la solita simpatia che i rapporti con Belen non sono per niente buoni. Infine ha smentito la sua presenza nel prossimo Festival di Sanremo.