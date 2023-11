Alba Parietti, “diagnosi atroce”: così ha scoperto il tumore | Le parole del medico che non vorresti mai sentire

La bellissima Alba Parietti, di recente ospite di Francesca Fagnani nello studio di Belve, in passato aveva fatto una rivelazione inaspettata sulle sue condizioni di salute. Andiamo a scoprire che cosa ha detto ai follower

Alba Parietti è stata ospite dell’ultima puntata del programma televisivo della Rai. Con la conduttrice ha parlato della sua carriera televisiva, in quanto lavora nel piccolo schermo da più di 40 anni.

I telespettatori sono stati stregati dalla sua inestimabile bellezza. Il merito è stato anche della scelta dell’outfit total white pazzesco. Durante l’intervista sono stati affrontati vari argomenti, dalla sua esperienza cinematografica fino agli interventi chirurgici.

Poi ha raccontato della sua adolescenza difficile per via della patologia di cui soffriva la madre. Infine ha confessato di aver fatto dei pensieri impuri sul segretario di Papa Benedetto XVI mentre era in treno.

Molti sono concordi nel dire che lei sia un personaggio pubblico di spicco del mondo dello spettacolo con una carriera degna di tutto rispetto. Chi la segue fin dai suoi primi esordi ricorderà sicuramente di una delle sue innumerevoli interviste in cui ha menzionato una malattia che l’ha colta alla sprovvista.

Alba Parietti non nasconde il momento più buio della sua vita

“Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli”, parole che non sono passate inosservate durante l’intervista per FQmagazine. Ha deciso di affrontare il tutto da sola per non dare pensieri ai suoi cari.

Il tutto è avvenuto tempo fa, quindi si tratta di un lontano ricordo. C’è un motivo ben preciso se spesso ne parla e qualche volta si affida anche al mondo dei social, in particolar modo Instagram.

“Sono stata operata d’urgenza”

“Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero. Sono stata operata d’urgenza grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica che mi costrinse con dolcezza a sottopormi a un accurata prevenzione”, ecco cosa aveva rivelato la showgirl tempo fa.

Poi ha proseguito: “Ho risolto senza grandi traumi, ma la diagnosi fu atroce da sentire: cancro. Quando si pronuncia questa parola il medico, tu pensi non stia parlando di te o a te…invece esiste per tutti la possibilità. Esistono anche cure portentose, operazioni, la terapie risolutive come lo è stato nel mio caso grazie alla prevenzione”. Aveva deciso di fare ciò dopo la scoperta della pausa di Emma Marrone dalla musica per via dei medesimi problemi di salute. Per fortuna si tratta di un capitolo chiuso, ma torna spesso a parlarne per sensibilizzare le persone sull’argomento.