Heidi Baci, cosa le ha detto il papà all’orecchio in albanese | Chi ha capito esclama: “terrorizzata dal padre”

Spuntano indiscrezioni clamorose sulla conversazione tra Heidi Baci e il padre durante il “Grande Fratello”: è caos nel web.

Il 16 ottobre 2023 i fan del “Grande Fratello” hanno assistito in diretta ad una dinamica del tutto inaspettata e decisamente raggelante.

Dopo un confronto iniziale sull’andamento della loro “ship”, la giovane Heidi Baci e Massimiliano Varrese hanno concordato sulla necessità di ridimensionare la portata del loro rapporto, e la concorrente di origini albanesi è stata in seguito “frizzata” dal conduttore.

Gli autori del programma hanno infatti deciso di mettere nella scaletta del prime time una réunion con il padre della gieffina mentre quest’ultima si trovava da sola nella zona living, e l’uomo ha raggiunto la figlia con aria torva e assai preoccupata.

Egli ha in seguito redarguito Heidi, rimproverandola per aver ceduto talvolta – seppur in modo platonico – alle lusinghe dell’attore capitolino, e riferendole inoltre che la madre avrebbe smesso di seguire il suo percorso all’interno del reality. Le rivelazioni successive, se possibile, hanno gelato sia il pubblico che Heidi, che alla fine ha scelto di abbandonare repentinamente lo show di Canale 5. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Heidi Baci ed il confronto con il padre: ecco il contenuto della conversazione

Mentre Heidi Baci taceva – come previsto del “freeze” – il padre ha asserito: “Sono venuto qui perché ti voglio bene: una tua scelta sbagliata ci ha lasciati sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Tu, e un uomo più vecchio di me, che tra poco andrà in pensione! Per noi è stato un pugnale al cuore: io non ti riconosco più“.

Il padre di Heidi ha in seguito rincarato la dose: “Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più, da quel momento. Mamma sta male. Lui è vecchio e ti maltratta. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la sua dignità!“. La concorrente è quindi scoppiata in un pianto desolato, ed è apparsa molto scossa dalle parole lapidarie dal padre. Il genitore l’ha poi abbracciata, e durante il contatto le ha sussurrato qualcosa all’orecchio: che cosa le ha suggerito in quella manciata di secondi in diretta?

Per chi sta mettendo in mezzo tematiche come patriarcato, femminismo TACCIA

Il padre di Heidi ha detto la verità. La verità che abbiamo visto anche noi da casa. Heidi non ha paura del padre, lei lo ha visto come un’ancora di salvezza

#GrandeFratello pic.twitter.com/MHLLdudtCU — 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁✨ (@iAmSoLight) October 17, 2023

Heidi Baci, arriva la traduzione dall’interprete albanese

Molti utenti in rete hanno inondato i social di commenti tempestivi, che esprimevano per lo più preoccupazione per lo stato mentale di Heidi Baci durante l’incontro con il padre. Le sue osservazioni hanno infatti punto sul vivo la gieffina, al punto di spingerla ad abbandonare la Casa nel corso della notte.

Un interprete albanese, però, avrebbe tradotto i sussurri del padre a beneficio dei fan del programma, ed il portale “Vicolo delle news” ha riportato le sue parole: “Cuore di papà, se non stai bene, con me puoi uscire stasera“. Voi che ne pensate?

© Riproduzione riservata