Harry e Meghan divorziano? Ecco perché il matrimonio potrebbe finire

(Adnkronos) – Mentre girano voci su potenziali problemi nel matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, dopo che è stato affermato da vari media che il di il duca di Sussex a volte soggiorna da solo in albergo in California, molti si sono chiesti cosa succederebbe se la coppia si separasse. Parlando in esclusiva con 'OK magazine' l'ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha offerto il suo punto di vista su cosa accadrebbe se il principe Harry dovesse mai tornare nel Regno Unito e integrarsi di nuovo nella famiglia reale. "Penso che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia". Secondo Bond, "se il matrimonio fallisce e lui torna, c'è ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo", ha aggiunto. Nei giorni scorsi era stato l'ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, ha ipotizzare una separazione tra i due, spiegando che il Duca di Sussex continua a restare sposato è solo per poter vedere crescere i suoi due figli, Archie e Lilibet. Secondo alcuni tabloid inglesi, inoltre, Harry avrebbe consultato degli avvocati divorzisti e comprato una casa fuori Londra, in caso di un ritorno, a sorpresa, nel Regno Unito. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata