HANNO MODIFICATO LA NASPI, È UN SOGNO | Ora se ti ritrovi con 300€ in più non è un errore, Giorgetti ci vuole bene

Denaro in più in Naspi - Pexels -Romait.it

Finalmente una notizia positiva dal governo. Nessuno ci credeva, eppure è successo davvero: ora sarai più ricco.

Giancarlo Giorgetti è un politico italiano di spicco, membro della Lega Nord. Nato a Cazzago Brabbia nel 1966, ha iniziato la sua carriera politica negli anni ’90. Nel corso degli anni, ha ricoperto vari ruoli istituzionali, tra cui quello di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È noto per la sua competenza in materia economica e finanziaria, spesso considerato il “tecnico” all’interno del suo partito. La sua fede politica è radicata nei principi federalisti e autonomisti della Lega, con un’attenzione particolare alle questioni economiche e allo sviluppo del Nord Italia.

Negli ultimi anni, l’Italia ha affrontato diversi scossoni economici che hanno messo a dura prova le finanze pubbliche e i risparmi dei cittadini. La pandemia ha causato un aumento della spesa pubblica per sostenere l’economia, portando a un incremento del debito nazionale. In questo contesto si è inserito Giorgetti.

Risparmiare è possibile?

In questo contesto, la gestione oculata del denaro pubblico è diventata l’unica strada per la sopravvivenza. I cittadini sono sempre più preoccupati per i loro risparmi, cercando modi per proteggerli dall’inflazione e dalle turbolenze dei mercati finanziari.

Le politiche governative dovrebbero mirare a stimolare la crescita economica, ma è fondamentale che queste siano accompagnate da misure che garantiscano la sostenibilità fiscale e la fiducia degli investitori. Ma non solo: la gente è stanca di dover rincorrere offerte e promozioni. Vorrebbe vivere tranquilla e sicura, con qualche garanzia ogni tanto.

NASPI: novità e benefici

Una svolta potrebbe arrivare con la riforma della NASPI, secondo Quotidianopiù.it. La NASPI innanzitutto è un’indennità mensile di disoccupazione destinata a chi ha perso involontariamente il lavoro. Con la legge di bilancio 2025, sono state introdotte importanti novità. Fino al 2024, per accedervi era necessario aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la richiesta. L’articolo 1, comma 171, della Legge 207/2024, ha invece introdotto misure per contrastare pratiche volte a evitare il pagamento del ticket.

Nel 2024, il massimale NASPI era di 1.550,42 euro, con un ticket pari al 41% di questo importo per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, ossia 636 euro all’anno. Questo significava un massimo di 1907 euro per tre anni di anzianità. Il contributo era calcolato in base ai mesi di anzianità, senza distinzione tra tempo pieno e part-time, considerando i mesi superiori a 15 giorni come interi. Con le nuove disposizioni, potresti ritrovarti con 300 euro in più, grazie all’aumento del massimale e alle modifiche nel calcolo del ticket.