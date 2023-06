Hanif Kureishi torna a Londra dopo 6 mesi di ricovero a Roma

(Adnkronos) – Hanif Kureishi torna a Londra. Lo scrittore anglo-pakistano, ricoverato a Roma da 6 mesi dopo un malore accusato alla fine del 2022, si appresta a lasciare l'Italia. Kureishi, dal suo diario su Twitter, annuncia che è imminente il trasferimento in una struttura londinese, dove proseguirà le terapie. "Dal mio incidente di dicembre, che mi ha lasciato senza l'uso delle mani e delle gambe – un notevole disagio – scrivo grazie alla dettatura un diario settimanale, che voi tutti leggete e a cui rispondete con tanto amore. Mi avete tenuto in vita", scrive Kureishi prima dell'aggiornamento più recente. "Le cose stanno migliorando. Sicuramente partiremo martedì e torneremo finalmente a Londra. Stranamente ci si affeziona ai luoghi anche quando hai passato molto tempo sdraiato sulla schiena a guardare una mosca che si muove sul soffitto. Ogni volta che tornavo a letto cercavo quella mosca, chiedendomi dove fosse e come stesse. Ero diventato quella mosca, che girava intorno allo stesso spazio, cercando una via d'uscita? Ma sapevo che non c'era via d'uscita per la mosca. Un giorno non c'era più. L'ho cercato ovunque ma è stato inutile", scrive. "Questa situazione sta volgendo al termine e un'altra situazione – forse ancora più scomoda, semplicemente non lo sappiamo, lo scopriremo – si presenterà. Andrò in taxi, poi in aereo, poi in un altro taxi. Vado in un ospedale a West London, poi in un altro ospedale a West London, poi in un'altra struttura appena fuori Londra. Non succede niente per mesi, poi succede tutto in una volta e sembra che tu non abbia idea di cosa stia accadendo. Tu, caro lettore, sarai tenuto informato. Ci saranno molte avventure da qui in poi". —[email protected] (Web Info)

