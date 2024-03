Hai queste applicazioni sul telefono? Ti arriva una mula salatissima: cancellale immediatamente

Attento se hai scaricato queste App sul tuo cellulare, Rischi multe super salate.

Con la grande e incessante crisi, sia economica che sociale, che serpeggia tutt’ora super maestosa nel nostro Paese, non c’è da dormire su comodi e soffici guanciali la notte. Purtroppo i rincari, che hanno toccato tutti quanti i settori, sono stati e sono ad ora molto forti. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita e le spese da sostenere ogni mese sono tantissime e molto costose.

Insomma, riuscire ad arrivare sani e salvi a fine mese è un’impresa decisamente titanica. Non mancano poi tante preoccupazioni soprattutto se si hanno figli a carico, specie se sono piccoli o se non trovano la loro occupazione. Pullulano nel frattempo anche tantissime truffe che trovano terreno fertile soprattutto sul Web. Se ciò accade è perché facciamo tutti quanti ampio uso dell’Etere.

Per questo motivo sui nostri dispositivi mobili, cellulari in primis, scarichiamo un’infinità di App. Alcune possiamo scaricarle e aggiornarle gratuitamente, altre invece possiamo averle e ottenerle previo pagamento. Altre ancora, se vogliamo dei servizi aggiuntivi o se optiamo per l’opzione Premium, ci chiedono dei soldini. Fatto sta che a volte alcune sono farlocche e se le installiamo ci troveremo pieni di virus e di malware.

Alcune app potrebbero costarti una super multa

In tale maniera i truffatori ci fregano i nostri dati, compresi quelli sensibili. Ed è tramite essi che possono pure accedere in men che non si dica al nostro conto corrente. E così ci possono pure rubare tutti i nostri soldi. Oltre a ciò possono compiere il ratto della nostra identità, leggere i fatti nostri e così via. Al di là di ciò bisogna prestare la massima attenzione anche su altre App.

Difatti si parla, senza se senza ma, di maxi multe che possiamo ricevere e che possono arrivare fino a 5000€. Dunque parliamo di una cifra pazzesca e che fa girare la testa a chiunque. Capite bene che vista la cattiva, pardon, cattivissima aria che tira nel nostro Paese sarebbe da evitare come la peste di beccarsi una sanzione del genere. E per farlo basta fare una sola cosa: non scaricare e non utilizzare per nessun motivo le App che vi segnaliamo.

Quelle che devi assolutamente cancellare subito

Parliamo di quelle che ci permettono di seguire degli eventi sportivi, per lo più legati al mondo del calcio, senza pagare abbonamenti o tariffe mensili. Ergo, si agirebbe, qualora le utilizzassimo, totalmente nell’illegalità. A beccarsi le multe non sono solo dunque le realtà che lo consentono, ma anche gli utenti, che ne approfittino e, a onor del vero, pure alla grande.

Tra le applicazioni a serio rischio ci sono Live Football – TV Stream, nonché Football Sports Live TV 2023. In ogni caso diffidiamo di qualsiasi altra applicazione o sito di streaming che ci permette di utilizzi servizi che sarebbero a pagamento. Potremo difatti, come poco fa accennato, ritrovarci così a pagare sanzioni che hanno assolutamente del pazzesco.