Guida ai tipi di motori per auto: tutto quello che devi sapere

I motori delle auto sono diversi tra loro e nel corso degli anni sono stati introdotti vari tipi di propulsori. In passato, le auto avevano solo motori a benzina, ma poi sono stati sviluppati anche motori diesel e motori a gas GPL o metano.

Negli ultimi anni, il mercato si è, inoltre, arricchito con l’introduzione di diverse soluzioni elettrificate, iniziando dai motori completamente elettrici, passando poi a quelli ibridi (a benzina o diesel) e ibridi plug-in (anch’essi a benzina o diesel).

Tutti i tipi di motori per auto

In questo articolo troverai una guida completa a tutti i tipi di motori per auto in commercio, con le informazioni necessarie su ciascuna unità propulsiva che consente alle nostre quattro ruote di muoversi.

Motore a benzina

Il motore a benzina è comunemente utilizzato nelle auto sportive e supercar, poiché offre un’esperienza di guida emozionante grazie alla sua capacità di erogare potenza costante e reattiva.

Questo tipo di motore è particolarmente indicato per chi percorre tragitti brevi in città e guida raramente in autostrada.

Motore a diesel

Il motore a diesel è noto per la sua maggiore efficienza rispetto a quello a benzina e per emettere meno Co2 nell’atmosfera.

Questo tipo di motore è particolarmente indicato per chi percorre molti chilometri all’anno, guida di rado in città e spesso compie viaggi lunghi in autostrada.

Inoltre, i motori diesel sono apprezzati per i consumi ridotti, il che li rende una scelta conveniente per chi deve fare molti chilometri. Scopri di più sui motori usati qui.

Motore a GPL

Il motore a gas di petrolio liquefatto (GPL) produce basse emissioni di Co2 e utilizza un carburante economico che non compromette le prestazioni del veicolo.

Questo tipo di motore è consigliato per coloro che percorrono molti chilometri, soprattutto in città, in cui molte auto a gas possono circolare anche durante i blocchi del traffico.

Motore ibrido benzina

Il motore ibrido benzina è un tipo di motore che unisce un’unità termica con un propulsore elettrico. Esistono due tipi di motore ibrido benzina: il mild hybrid (ibrido leggero) e il full hybrid (ibrido completo con maggiore supporto del motore elettrico).

Questo tipo di motore è consigliato a coloro che guidano in città per lunghi tratti e percorrono molti chilometri, poiché il supporto del motore elettrico riduce le emissioni di Co2 e il consumo di carburante. Tuttavia, quando si viaggia ad alta velocità, i vantaggi offerti dal motore ibrido si riducono.

Motore ibrido diesel

Il motore ibrido diesel è una combinazione di un motore diesel e un motore elettrico, in cui l’unità diesel è leggermente assistita dal motore elettrico.

Questo tipo di motore è definito come mild hybrid e offre una maggiore efficienza e un minor consumo di carburante rispetto a un motore diesel tradizionale.

Il motore ibrido diesel è consigliato per coloro che desiderano un’auto ibrida, ma che percorrono principalmente lunghi tratti in autostrada, in quanto in queste condizioni l’efficienza del motore ibrido diesel si massimizza.

Motore ibrido plug-in benzina

Il motore ibrido plug-in benzina è un tipo di propulsore che unisce un motore a benzina e un’unità elettrica. Grazie alla batteria ricaricabile attraverso una presa di corrente, l’auto può percorrere diversi chilometri in modalità completamente elettrica, riducendo notevolmente le emissioni di Co2.

Questo tipo di motore è consigliato a coloro che percorrono spesso tratti di circa 50 km, in quanto possono usufruire dei vantaggi dell’elettrico senza dover ricorrere all’utilizzo del motore a benzina. È inoltre necessario che l’automobilista abbia la possibilità di ricaricare la batteria a casa.

Motore ibrido plug-in diesel

Il motore ibrido plug-in diesel è composto da un propulsore turbodiesel abbinato a un’unità elettrica che può percorrere un certo numero di chilometri a emissioni zero, a condizione che le batterie siano regolarmente ricaricate.

Questo tipo di motore è consigliato per chi guida molti tragitti in autostrada, ma ha accesso frequente a punti di ricarica per le batterie.

Motore a metano

Il motore a metano è una soluzione ecologica grazie alle sue basse emissioni inquinanti. Il carburante, immagazzinato in forma gassosa nel serbatoio dell’auto, rende il propulsore efficiente e sicuro. In caso di fuoriuscita, inoltre, il gas si disperde rapidamente senza rischio di autocombustione.

Il motore a metano è consigliato a coloro che hanno a disposizione un distributore di metano nelle vicinanze della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro.

Motore elettrico

Infine, il motore elettrico è un tipo di propulsore che non produce emissioni di Co2 ed è caratterizzato da bassi costi di gestione, a patto che venga utilizzata frequentemente la ricarica domestica.

Inoltre, grazie alla presenza di meno parti mobili rispetto ad altri motori, richiede minori interventi di manutenzione.

La sua natura ecologica gli permette di circolare in zone dove altre auto sono vietate, mentre gli incentivi fiscali lo rendono ancora più conveniente.

Esistono anche motori elettrici fuel cell, i quali sfruttano l’energia prodotta dall’ossidazione dell’idrogeno all’interno di una cella a combustibile, invece di una batteria, e che possono essere utilizzati senza essere collegati alla corrente elettrica. Tuttavia, per alimentare il serbatoio occorre ricorrere a distributori di idrogeno, il cui numero non è ancora elevato.

Il motore elettrico è consigliato a coloro che sono sensibili all’ambiente e non hanno difficoltà a trovare colonnine di ricarica lungo i loro percorsi.

Conclusione

Quando si sceglie un motore per auto, è essenziale considerare le proprie abitudini di guida e il tipo di carburante disponibile intorno a noi. Dai motori ibridi diesel, più adatti ai lunghi tratti autostradali, ai motori elettrici che non producono emissioni di Co2, ci sono opzioni per tutti.

In definitiva, tenendo conto dei vantaggi offerti da ciascun tipo di propulsore e considerando fattori quali la disponibilità di colonnine di ricarica della batteria o l’ubicazione delle stazioni di rifornimento di gas naturale vicino a casa o al luogo di lavoro, è possibile prendere una decisione informata sul tipo di motore più adatto alle proprie esigenze.

