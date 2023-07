Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Il ponte di Crimea va neutralizzato”

(Adnkronos) –

"Il ponte di Crimea deve essere neutralizzato". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, bombardato nei giorni scorsi, "non è solo una via logistica, è la via utilizzata per alimentare la guerra con le munizioni, e questo viene fatto quotidianamente", ha affermato Zelensky all'Aspen Security Forum, dove è apparso in video. La Russia ha annesso la Crimea nel 2014 con un'azione che l'Ucraina, i suoi alleati e vari organismi internazionali hanno condannato come illegale. Zelensky ha definito il ponte un'estensione di quella violazione russa, definendolo "una struttura nemica costruita al di fuori della legge, al di fuori delle leggi internazionali e di tutte le norme applicabili". "Quindi comprensibilmente questo è il nostro obiettivo – ha aggiunto – Qualsiasi obiettivo che porti guerra, non pace, deve essere neutralizzato". Il ponte di Kerch è stato danneggiato già ad ottobre dello scorso anno, quando un'esplosione – attribuita dalla Russia ad un attacco ucraino – ha distrutto una parte dell'infrastruttura ostacolando le forniture di armi e equipaggiamenti che dalla Crimea avrebbero dovuto raggiungere le truppe russe nel sud dell'Ucraina. Zelensky, ancora una volta, ha anche ribadito che l'obiettivo del suo governo è quello di "recuperare l'intera Crimea". "È il nostro territorio sovrano, una parte inalienabile della nostra nazione", ha scandito. Ieri, durante un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Zelensky ha detto di aver "coordinato gli sforzi" per ripristinare l'accordo sul grano del Mar Nero. "A causa delle azioni della Russia, il mondo è ancora una volta sull'orlo di una crisi alimentare", ha scritto su Twitter il presidente ucraino. "Un totale di 400 milioni di persone in molti Paesi dell'Africa e dell'Asia sono a rischio di fame. Insieme, dobbiamo evitare una crisi alimentare globale". Zelensky ha detto di aver ringraziato la sua controparte turca "per il fruttuoso incontro" tenutosi a Istanbul all'inizio di questo mese, nonché per la "posizione di principio della Turchia riguardo all'adesione" dell'Ucraina "alla Nato". Il leader ucraino ha anche affermato di aver richiesto l'assistenza di Erdogan per lo scambio di prigionieri di guerra e di aver discusso del suo piano di pace. Su Telegram il presidente ucraino ha anche dichiarato che "ci sarà una risposta", riferendosi all'attacco russo in cui sono rimasti uccisi due ragazzi nel villaggio di Druzhba, nella regione di Donetsk. "Sono stati uccisi una ragazza nata nel 2007 e un ragazzo nel 2013", ha denunciato Zelensky, "solo il male assoluto" può macchiarsi di crimini di questo tipo. Ciò "ci darà ancora più energia per la vittoria, ancora più desiderio di giustizia e di infliggere la giusta punizione alla Russia per tutti i crimini di questa guerra", ha concluso. —internazionale/[email protected] (Web Info)

